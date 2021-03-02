Что случилось в квартире на Учительской, где нашли два трупа, и почему полицейские не могли туда попасть

Возле дома стоит машина погибшей. Фото: личный архив героя

Стало известно, что случилось в квартире на Учительской, где нашли два трупа. Напомним, в одной из квартир трехэтажки 28 февраля прозвучали выстрелы. Прибывшие на место трагедии полицейские обнаружили в квартире умершую 37-летнюю женщину и ее 40-летнего сожителя.

Друзья говорят, что пара прожила в гражданском браке 15 лет. Но 22 февраля Александра ушла от Григория, потому что, по словам знакомых, мужчина унижал ее и издевался над ней. Мужчина решил вернуть любимую и делал ей предложение. Пригласил 28 февраля женщину к себе, достал кольцо. Но она ему отказала, после этого сибиряк достал оружие и застрелил ее и покончил жизнь самоубийством.

У сибирячки не было своих детей. Фото: личный архив героя.

Несколько часов никто не знал о трагедии. Первым тревогу забил друг Григория, который не мог до него дозвониться. Мужчина приехал к паре домой, заглянул в окно и увидел в комнате трупы. Сибиряк тут же вызвал полицию.

Когда правоохранители взломали дверь, то увидели двух алабаев: они не подпускали оперативников к мертвым хозяевам...

Сибирячка ушла от мужчины в конце февраля. Фото: личный архив героя

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Проводится расследование.

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