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«Кирпичи могли посыпаться в любой момент»: парень, рискуя жизнью, спас котенка, который провалился в 10-метровый колодец

Хозяйка пыталась вытащить животное, но не смогла. Она уже потеряла надежду, как вдруг на помощь пришли молодые волонтеры
Надежда РЫЖКИНА
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Диггер вытащил котенка из глубокого колодца. Фото: Евгений Кочкин / стоп-кадр из видео.

Диггер вытащил котенка из глубокого колодца. Фото: Евгений Кочкин / стоп-кадр из видео.

В Новосибирске волонтеры спасли шестимесячного котенка по кличке Дядя Федор, который провалился в десятиметровый колодец. Произошло все в частном секторе, у дома № 18 по улице Изыскателей. Малыш просидел трое суток в кромешной тьме и ледяной воде. Его хозяйка не сразу заметила пропажу питомца, и если бы не добрые люди, он так бы и остался на дне.

На дне узкого колодца собралась холодная вода.

На дне узкого колодца собралась холодная вода.

Фото: Евгений КОЧКИН

— У нас водопровод, колодцем давно не пользуемся, поэтому он стоит, заколоченный досками. Выглядит сверху, как погреб, и я на этом погребе обычно кормлю птиц. Дядя Федор любит за ними охотиться. Видимо, он тогда на них охотился и случайно провалился в щель между досками. А я не сразу заметила, что он пропал, потому что выхожу на работу рано утром, а возвращаюсь затемно и ложусь спать. У меня живет еще один кот, старый и более опытный. Он два дня мяукал, показывал всем видом, что что-то случилось. Вчера я пришла вечером с работы, а старый кот сидел у колодца. Тогда я подошла и услышала мяуканье. Топором прорубила дыру на крышке, посветила и гляжу: внизу мой Федор, — рассказала КП-Новосибирск Любовь, хозяйка кота.

Женщина поначалу сама пыталась спасти котенка, спустив к нему на веревке ведро. Но веревка была коротка, а Дядя Федор если и забирался в ведро, то тут же выпрыгивал, как только его поднимали. Тогда хозяйка позвонила по номеру 112, но в службе ей а помощи отказали — ведь в беду попал кот, а не человек.

Оставалось либо вызывать спасателей за деньги, либо надеяться на помощь неравнодушных людей. Тем временем о горе женщины узнали зоозащитники и бросили клич о помощи в соцсетях.

— Я больше не стала никуда звонить и до двух часов ночи пыталась вытащить Федора сама. Ночь была морозная, я легла спать совершенно разбитая, глаз сомкнуть не могла. Боялась не столько за котенка, сколько за то, как бы его не услышали дети, не пошли спасать и сами бы не провалились в этот колодец! А тут мне позвонили молодые люди, которые представились волонтерами, и предложили помощь, — говорит Любовь.

Котенок просидел три дня в полной темноте, без еды, замерзая от холода.

Котенок просидел три дня в полной темноте, без еды, замерзая от холода.

Фото: Евгений КОЧКИН

На следующее утро ребята-волонтеры собрались у колодца и стали думать, как провести спасательную операцию. К этому они подключили своих знакомых: среди них оказался и сотрудник новосибирской «Комсомолки» — 21-летний диггер Евгений Кочкин. Диггеры — это те, кто путешествуют по коллекторам и закрытым тоннелям, видя в этом особую романтику.

— Мне сегодня ночью позвонил неравнодушный человек и рассказал, что на улице Изыскателей в колодец провалился кот. Потом в десять утра написала девушка-волонтер, что кота так и не достали, потому что колодец был крепко заколочен. Мы приехали, обрубили доски топором. Колодец был просто огромный, примерно в десять метров, но очень узкий и затопленный, — рассказал КП-Новосибирск Евгений.

Волонтеры стали думать, как же вытащить жалобно мяукавшего Дядю Федора. Лестницу в колодец не поставить, самим вниз не спуститься, потому что за гладкие бетонные стенки никак не зацепиться.

— У нас было с собой еще два троса, но их длины не хватало. На помощь пришел сосед, который принес третий трос. Так мы связали из них длинную веревку, и я начал спускаться по ней. Поначалу было немного страшно, вдруг бы я соскользнул вниз и остался на дне вместе с котенком? Еще пугали кирпичи сверху, которые могли посыпаться в любой момент. Когда я добрался до котенка, он сидел на веточках, торчащих из воды, был весь мокрый и замерзший, бедолага. На веревке спустили в колодец клетку, я посадил туда кота. Сначала подняли его, а потом по веревке выбрался из колодца я, — говорит Евгений.

После такого парень получил уйму впечатлений. А Дядю Федора посадили в машину и отвезли хозяйке, которая вернулась с работы и не могла нарадоваться своему любимцу.

Хозяйка очень обрадовалась, когда Федор вернулся домой.

Хозяйка очень обрадовалась, когда Федор вернулся домой.

На вопрос, как чувствует себя котенок, Любовь отвечает:

— Я его накормила, он лег на коврик и спит, отогревается. Он сильно напугался, я до сих пор не понимаю, как он остался жив! Не знаю, как зовут парня, который спас Федора, но так благодарна ему и всем, кто проявил неравнодушие. Скоро пойдем заколачивать этот колодец, чтобы никто туда больше не падал.

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