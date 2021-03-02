Последние новости Новосибирска на 2 марта 2021 года: сибиряк вытащил кота из колодца, Роман Власов стал отцом

Чтобы вы ничего не пропустили, мы собрали последние новости Новосибирска на 2 марта 2021 года в одном материале. Все самое важное - в нашем материале

ХВОСТАТЫЙ ПОЖАРНЫЙ

1 марта отмечали всемирный день кошек. Корреспондент КП-Новосибирск съездил в пожарную часть, где живет кот Гидрант. Пушистого пожарного спасли 2,5 года назад, и теперь он стал настоящим красавцем и любимчиком сотрудников МЧС.

ЧЕМПИОНКА ММА ЗАБОЛЕЛА ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ НА СБОРЫ

Чемпионка ММА Земфира Алиева подорвала свое здоровье во время поездки на сборы. Всему виной сломавшийся на трассе автобус. Сибирячка провела 2 часа в холодном транспорте и после чего сильно простыла. Девушка планирует написать претензию перевозчику.

РОМАН ВЛАСОВ СТАЛ ПАПОЙ

У двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова родился сын: Лев весит 4010 граммов, рост у него 55 сантиметров. Фото с малышом и женой борец разместил у себя в соцсетях.

ВЫТАЩИЛ КОТЕНКА, РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ

Сотрудник КП-Новосибирск Евгений Кочкин спустился в 10-метровый колодец, чтобы спасти котенка. Парень рисковал жизнью, потому что веревка в любой момент могла оборваться, но он смог вытащить животное со дна. Сейчас Дядя Федор находится у своей хозяйки.

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