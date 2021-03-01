Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 2 марта 2021 года: снова можно летать в Турцию

За минувшие сутки в регионе ковидом заболели еще 111 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 2 марта 2021 года таковы: за минувшие сутки в регионе ковидом заболели еще 111 человек. Всего в регионе с начала пандемии заболели 35860 сибиряков. Но есть и хорошие новости: 32 885 пациентов выписали из больницы, 61 из них — за последние сутки.

Всего в регионе зарегистрировано 35 860 случаев инфекции. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛИ ЕЩЕ 8 ЧЕЛОВЕК

За последние сутки в регионе от коронавируса скончались еще 8 человек. В областном оперштабе рассказали, что о них известно: это мужчины в возрасте 55, 86, 87 лет и женщины в возрасте 45, 68, 76, 83, 89 лет. Всего COVID-19 унес жизни 1444 сибиряков.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 5 ДЕТЕЙ

В Новосибирской области за минувшие сутки ковид диагностировали еще у 5 детей. Всего в регионе коронавирусом заразились 2025 ребятишек. Сейчас в больницах города и области находятся 25 детей с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом.

ВОЗОБНОВИЛИ РЕЙСЫ В ТУРЦИЮ

Компания «AZUR air» возобновляет прямые авиарейсы из Новосибирска в Стамбул. Ранее их приостановили из-за ограничений по коронавирусу. Перелеты начнутся с 21 марта — об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Толмачево». Билет в марте будет стоить ориентировочно 10 тысяч рублей.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 111 человек

Количество пациентов в реанимации: 94 человека

Масочный режим: действует до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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