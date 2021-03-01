«Война будто шла за ним по пятам»: сибирячке передали грунт с Балтийском моря, где подорвалась подлодка ее деда

Подводная лодка Щ-306 – одна из легенд Великой Отечественной войны. «Пикша» (именно такое название судно получило во время постройки) 20 октября 1942 отправилась в свой второй поход. Капитан Николай Смоляр и его экипаж в районе маяка Штольпемюнде 5 ноября атаковал немецкий «Elbing-IX»: подводным взрывом удалось уничтожить немецкий эсминец. 12 ноября в устье Финского залива субмарина пыталась подбить минный заградитель «Ruotsinsalmi», но безуспешно. И с того похода Щ-306 не вернулась: подлодка подорвалась на мине в районе Наргенской минной позиции ориентировочно с 12 по 16 ноября 1942 года (точной даты никто не знает до сих пор – Ред.). На борту находились 39 человек…- Моему деду тогда был всего 31 год, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина, внучатая племянница Николая Смоляра. – Война вообще будто шла за ним по пятам с самого детства. Николай Иванович родился в 1911 году в Беларуси: когда началась первая мировая война, ему было три года, семье пришлось бежать оттуда в Красноярск. Дедушка закончил школу-семилетку, потом железнодорожное фабрично-заводское училище, год работал помощникам машиниста. Но Николай Иванович мечтал стать моряком, и когда в 1931 году по комсомольской путевке приехал в Петербург, поступил в военно-морской училище им. Фрунзе. И с 20 лет его жизнь была связана с морем: он служил в Балтийском флоте на разных подлодках, а «Пикша» стала вторым судном, где он был командиром. На ней и встретил Великую Отечественную войну…Дома Николая Ивановича ждала семья: он женился в 1937 году, вскоре родился сын Вячеслав (спустя много лет он пошел по стопам отца и тоже служил в армии, трагически погиб).- К сожалению, связь с женой Николая Ивановича - Екатериной Ивановной - у семьи моего родного деда – Степана – прервалась. Степан Иванович умер, а вдовы до этого времени даже представлены друг друга не были – время было такое, тяжелое, - говорит Екатерина. – Но моего папу назвали в честь Николая Ивановича – тоже Николай. И мы всегда помнили о его подвиге.Долгое время никто не знал места, где именно затонула Щ-306:- Подлодку обнаружили случайно в 2015 году во время совместной международной экспедицией команд дайверов «Поклон кораблям Великой Победы» и «Divers of the Dark»: находится она на глубине 75 метров, - рассказал КП-Новосибирск Владимир Катасонов, участник автомотопробега «ГрандТур «Байкальская миля». – Ранее на расстоянии меньше мили севернее ее в 2012 году обнаружили другую подлодку - «Щ-311». А на «Пикшу» наткнулись случайно.Грунт с места гибели подлодки решено было доставить родным Николая Смоляра в Новосибирск: и эту миссию на себя и взяла команда морской инженерной компании «Фертоинг», участвовавшей в автопробеге «ГрандТур «Байкальская миля».- Для нас это была большая честь. Увидеть эмоции на лицах родных, когда мы передали капсулу с грунтом, - самая большая награда для нас, - говорит Владимир Катасонов.А семья Екатерины благодарна за то, что капсула с балтийский грунтом будет напоминать о деде:- Этого дня мы ждали 78 лет и будем хранить память о Николае Ивановиче в нашей семье, - пообещала Екатерина.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Понесся прямо под колеса»: под Новосибирском машина врезалась в поездДТП обошлось без пострадавших (подробнее).