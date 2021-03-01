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История современности

«Война будто шла за ним по пятам»: сибирячке передали грунт с Балтийском моря, где подорвалась подлодка ее деда

Капсула будет храниться у родных капитана судна, которое взорвалось в 1942 году. Саму подлодку нашли случайно дайверы шесть лет назад
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
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