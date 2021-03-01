История современности 1 марта 2021 19:51

«Война будто шла за ним по пятам»: сибирячке передали грунт с Балтийском моря, где подорвалась подлодка ее деда

Капсула будет храниться у родных капитана судна, которое взорвалось в 1942 году. Саму подлодку нашли случайно дайверы шесть лет назад