Мастер спорта международного класса по ММА (смешанные единоборства. — Ред.) 29-летняя Земфира Алиева замерзла в автобусе по дороге на сборы. Транспорт заглох на трассе по дороге из Новосибирска в Кемерово. На улице было -15. По словам Земфиры, никто не спешил помочь людям, которые оказались в холодном плену. Чем закончилась поездка спортсменки на сборы — в материале КП-Новосибирск.28 февраля Земфира должна была выехать на сборы в город Кемерово. Упаковав чемоданы, девушка встала перед выбором: ехать на своей машине или рейсовым автобусом.— Я недавно купила автомобиль — несколько деталей нужно подкрасить. Решила отогнать машину в сервис. Подумала, пока буду две недели на сборах, ее как раз сделают, а я на автобусе доеду, — рассказала КП-Новосибирск Земфира Алиева.Последний день зимы выдался холодным. Термометр показывал -15, но из-за ветра ощущалось как -30. Земфира купила билет, закинула вещи в багаж и приготовилась наслаждаться дальней дорогой. Но едва автобус выехал за город, что-то пошло не так.— Мы выехали с автостанции в 16.50. Через 30 минут наш автобус заглох. Мы остались одни на трассе в 30 километрах от города. Были где-то в районе Сокура, — вспоминает спортсменка.В автобусе было 20 человек. Все начали возмущаться, а Земфира решила позвонить на автовокзал и попросить помощи.— Мне сказали, что это перевозчик кузбасский, поэтому Новосибирск ничего сделать не может. Сказали, что нужно ждать, помощь совсем скоро придет, — говорит девушка.Время шло, а другой транспорт так и не ехал. Автобус остывал, и пассажиры замерзали. По словам Земфиры, все пытались сидеть на местах и сохранять остатки тепла, чтобы совсем не окоченеть.— Другой автобус пришел только через два часа. И то это был не запасной, а обычный рейсовый. Он по расписанию выехал с автовокзала и забрал нас по дороге. У меня сильно замерзли руки и ноги, — призналась КП-Новосибирск спортсменка.Из-за ЧП Земфира опоздала на заселение в гостиницу. Добраться до своего номера, отогреться и поспать ей удалось только в первом часу ночи.— Я проснулась утром, а у меня в горле першит. Такое ощущение, что мне до сих пор холодно. Я немного простыла, а для меня, как для спортсмена, здоровье очень важно, ведь я готовлюсь к соревнованиям, — добавляет Земфира.Сейчас девушка запасается таблетками, чтобы не запускать свое состояние. Но этот случай на трассе забывать не собирается — планирует написать претензию перевозчику, чтобы он понес заслуженное наказание.Комментарий юристаКАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ ПЕРЕВОЗЧИК?КП-Новосибирск обратилась за консультацией к юристу Анне Малаховой. Она объяснила, как Земфире лучше поступить в данной ситуации:— Перевозчик обязан был обеспечить другой транспорт, чтобы пассажиры могли уехать. По закону «О защите прав потребителей» девушка может написать претензию и объяснить, что ее не устроило. Если требования не будут выполнены, то спортсменка может смело идти в суд и просить компенсацию морального вреда. В таких случаях она может быть в размере от 2 до 5 тысяч рублейК ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.