Дом с лицом: рассматриваем парадные новосибирских новостроек, в которых хочется жить

Внутренне убранство МОП «Расцветай на Ядринцевской». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

Зайдите в подъезд дома, на котором написано «Дом образцового содержания». Вы наверняка увидите цветы на подоконниках, занавески и прочие мелочи, создающие уют. Такие детали показывают неравнодушие жильцов к своему дому. И к своей жизни.

Если заглянуть в новостройку, созданную по типовому проекту, вряд ли найдешь черты индивидуальности. В лучшем случае вас встретят добротные чистые коридоры.

Но сейчас на смену типовым панелькам приходят жилые комплексы, каждый со своим именем и концепцией. И места общего пользования - часть цельного образа всего дома. Двигателем эволюции стала конкуренция: необычные решения в оформлении делают проект запоминающимся, выделяют его среди других. Как результат - востребованность и интерес потребителей.

Зачем вкладываться в дизайн

Привлекательный дизайн мест общего пользования подтверждает статус застройщика, это часть имиджа дома. Рассмотрим на примере объектов ГК «Расцветай», как выглядят современные холлы и коридоры новостроек и как они вписываются в общую концепцию дома.

«Расцветай на Обской»

Основная тема 25-этажного трехсекционного дома комфорткласса «Расцветай на Обской» - близость к реке. Большая часть квартир здесь спроектированы с видами на Обь и яркий Бугринский мост. Отсюда открывается живописный панорамный вид на левобережье Новосибирска. Бонус к проживанию - красивейшие восходы и закаты.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

Просторные холлы и коридоры дома навевают мысли о речных берегах: песке, теплых деревянных бревнах, прибитых к берегу и согретых солнечными лучами. Рассеянный свет подчеркивает дизайнерские решения: серо-белую плитку под мрамор и вкрапления элементов с древесной структурой. Дизайн простой и лаконичный, с минимумом деталей, в современном стиле.

«Расцветай на Ядринцевской»

Этот дом относится к классу «Бизнес-лайт». Оформление мест общего пользования выполнено по авторскому проекту.

Лобби первого этажа поделено на функциональные зоны отдыха, приема гостей. Здесь можно работать, проводить переговоры и деловые встречи.

Входные группы с прозрачными стеклами пропускают много естественного света, дают ощущение простора. Площадки на этажах оформлены в неоклассическом стиле в теплых оттенках.

Каждому собственнику должно быть комфортно в интерьере своего дома, поэтому он разработан в нейтральном стиле, но с сохранением индивидуальности.

Для создания современного пространства холлов и коридоров используются качественные дорогие материалы, как при отделке респектабельных отелей. К примеру, в новостройке «Расцветай на Ядринцевской» можно увидеть широкоформатный испанский керамогранит.

«Расцветай на Шамшиных»

В доме класса «Бизнес-лайт» на улице Семьи Шамшиных места общего пользования объединяют чистые геометрические линии: вертикальные ламели словно вытягивают пространство вверх.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

Геометрические конструкции с подсветкой на стенах придают холлам уютный шарм. Стены выполнены в теплых светлых тонах, а настенные часы поддерживают современный минималистичный стиль. Главной задачей дизайнеров стало не просто облагородить площадки и коридоры, но и придать им собственное настроение.

«Расцветай на Маркса»

Помещения общего пользования влияют на формирование у покупателя оценки дома с точки зрения класса, к которому он относится. Они должны поддерживать заданную планку. ЖК «Расцветай на Маркса» относится к классу «Комфорт+».

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

Здесь применили необычное решение: темный серый цвет дает чувство защищенности, отделка лифтового холла под дерево добавляет тепла, а вкрапления зеленого цвета в элементах на полу и стенах оживляют общий ансамбль.

«Расцветай на Гоголя»

Включение в интерьер светлого деревянного полотна добавляет ощущение тепла и чистоты. Точечное освещение дает комфортное стильное свечение. Пространство выполнено в экостиле с использованием натуральных материалов, деревянной и каменной текстур. Дизайнерские полотна травы от пола до потолка создают ощущение свежести.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

Дизайн мест общего пользования - один из ключевых моментов при формировании образа жилого комплекса, добавляет ему изюминку и создает индивидуальный облик в глазах потребителя.

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Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; ООО СЗ «Расцветай на Обской»; ООО СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.