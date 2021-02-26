Дом с лицом: рассматриваем парадные новосибирских новостроек, в которых хочется жить

Внутренне убранство МОП «Расцветай на Ядринцевской». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».
Зайдите в подъезд дома, на котором написано «Дом образцового содержания». Вы наверняка увидите цветы на подоконниках, занавески и прочие мелочи, создающие уют. Такие детали показывают неравнодушие жильцов к своему дому. И к своей жизни.
Если заглянуть в новостройку, созданную по типовому проекту, вряд ли найдешь черты индивидуальности. В лучшем случае вас встретят добротные чистые коридоры.
Но сейчас на смену типовым панелькам приходят жилые комплексы, каждый со своим именем и концепцией. И места общего пользования - часть цельного образа всего дома. Двигателем эволюции стала конкуренция: необычные решения в оформлении делают проект запоминающимся, выделяют его среди других. Как результат - востребованность и интерес потребителей.
Зачем вкладываться в дизайн
Привлекательный дизайн мест общего пользования подтверждает статус застройщика, это часть имиджа дома. Рассмотрим на примере объектов ГК «Расцветай», как выглядят современные холлы и коридоры новостроек и как они вписываются в общую концепцию дома.
«Расцветай на Обской»
Основная тема 25-этажного трехсекционного дома комфорткласса «Расцветай на Обской» - близость к реке. Большая часть квартир здесь спроектированы с видами на Обь и яркий Бугринский мост. Отсюда открывается живописный панорамный вид на левобережье Новосибирска. Бонус к проживанию - красивейшие восходы и закаты.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».
Просторные холлы и коридоры дома навевают мысли о речных берегах: песке, теплых деревянных бревнах, прибитых к берегу и согретых солнечными лучами. Рассеянный свет подчеркивает дизайнерские решения: серо-белую плитку под мрамор и вкрапления элементов с древесной структурой. Дизайн простой и лаконичный, с минимумом деталей, в современном стиле.
«Расцветай на Ядринцевской»
Этот дом относится к классу «Бизнес-лайт». Оформление мест общего пользования выполнено по авторскому проекту.
Лобби первого этажа поделено на функциональные зоны отдыха, приема гостей. Здесь можно работать, проводить переговоры и деловые встречи.
Входные группы с прозрачными стеклами пропускают много естественного света, дают ощущение простора. Площадки на этажах оформлены в неоклассическом стиле в теплых оттенках.
Каждому собственнику должно быть комфортно в интерьере своего дома, поэтому он разработан в нейтральном стиле, но с сохранением индивидуальности.
Для создания современного пространства холлов и коридоров используются качественные дорогие материалы, как при отделке респектабельных отелей. К примеру, в новостройке «Расцветай на Ядринцевской» можно увидеть широкоформатный испанский керамогранит.
«Расцветай на Шамшиных»
В доме класса «Бизнес-лайт» на улице Семьи Шамшиных места общего пользования объединяют чистые геометрические линии: вертикальные ламели словно вытягивают пространство вверх.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».
Геометрические конструкции с подсветкой на стенах придают холлам уютный шарм. Стены выполнены в теплых светлых тонах, а настенные часы поддерживают современный минималистичный стиль. Главной задачей дизайнеров стало не просто облагородить площадки и коридоры, но и придать им собственное настроение.
«Расцветай на Маркса»
Помещения общего пользования влияют на формирование у покупателя оценки дома с точки зрения класса, к которому он относится. Они должны поддерживать заданную планку. ЖК «Расцветай на Маркса» относится к классу «Комфорт+».
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».
Здесь применили необычное решение: темный серый цвет дает чувство защищенности, отделка лифтового холла под дерево добавляет тепла, а вкрапления зеленого цвета в элементах на полу и стенах оживляют общий ансамбль.
«Расцветай на Гоголя»
Включение в интерьер светлого деревянного полотна добавляет ощущение тепла и чистоты. Точечное освещение дает комфортное стильное свечение. Пространство выполнено в экостиле с использованием натуральных материалов, деревянной и каменной текстур. Дизайнерские полотна травы от пола до потолка создают ощущение свежести.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».
Дизайн мест общего пользования - один из ключевых моментов при формировании образа жилого комплекса, добавляет ему изюминку и создает индивидуальный облик в глазах потребителя.
Центральный офис продаж
ул. Фрунзе, 228, офис 1
Тел. (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф / Instagram / ВКонтакте / Facebook
Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; ООО СЗ «Расцветай на Обской»; ООО СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.