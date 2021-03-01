Последние новости Новосибирска на 1 марта 2021 года: мать с двумя детьми лишилась дома после пожара на Ольховской, сибиряк провел 34 минуты в ледяной воде

Так выглядит дом после пожара. Фото: Никита МАНЬКО

«Комсомолка» собрала последние новости Новосибирска на 1 марта 2021 года в один материал - с нами вы точно будете в курсе важных событий.

СИБИРЯК ПРОПЛЫЛ БОЛЬШЕ КИЛОМЕТРА В 30-ГРАДУСНЫЙ МОРОЗ

Новосибирец Марк Москвин поставил рекорд — он проплыл 1225 метров за 33 минуты 40 секунд. 57-летний мужчина принял участие в суточной эстафете в ледяной воде, посвященная памяти Александра Матросова. В течение суток сибирские моржи на Юго-Западном озере плавали на время.

СИБИРЯЧКА ИЩЕТ БРАТА И СЕСТРУ, КОТОРЫХ ОСТАВИЛИ В РОДДОМЕ

27-летняя Ирина Муравьева ищет своих брата и сестру. Двойняшки появились на свет весной 1999 года. Девушка никогда не видела их, потому что мама оставила малышей в роддоме. О родне Ира узнала от бабушки. Она показала ей документы, где написаны имена детей.

— Очень хочу их найти, ведь, кроме них, у меня нет никого из родных, — говорит сибирячка.

СИБИРЯЧКА УСТРОИЛА ФОТОСЕССИЮ В ОБРАЗЕ ВАМПИРШИ

Сибирские красотки не перестают удивлять. К примеру, Алиса Алферова устроила откровенную фотосессию в образе вампирши. Самое дорогое в образе — костюмы. Они стоили 25 тысяч рублей. Еще один интересный факт — как создавалась искусственная кровь: для этого Алиса смешала вишневый сироп и крахмал.

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