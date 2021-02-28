В Новосибирске завершилась суточная эстафета в ледяной воде, посвященная памяти Александра Матросова, который закрыл своей грудью вражескую амбразуру. На Юго-Западном озере в течение суток сибирские моржи плавали на время и расстояние, кто сколько сможет.В эстафете приняли участие 65 человек из Новосибирска, Томска, Барнаула и Иркутска. В общей сумме они проплыли 41750 метров за сутки.Новосибирец Марк Москвин побил рекорд одного захода по пройденному расстоянию — он проплыл 1225 метров за 33 минуты 40 секунд. А общий его результат составил 2125 метров за 58 минут 10 секунд (два заплыва).57-летний Марк занимается моржеванием четыре года. Для него это не самое долгое пребывание в проруби. Пока его личный рекорд — 45 минут.— Я не считаю, что долгое нахождение в проруби — это полезно, но и отрицательных сторон не вижу, — поделился с КП-Новосибирск Марк Москвин. — Когда заходишь в воду, включается «печка» в организме — в зависимости от тренированности человека. У меня она работает от 5 до 30 минут. Если выйти из воды, пока работает «печка» — чувствуешь приятные ощущения, эйфорию.В этой эстафете не было победителей. Соревновательный стимул организаторы убрали, чтобы участники плыли по самочувствию — сколько хотят и как хотят. А в конце все участники получили дипломы с указанием результата.Самые лучшие результаты показали Лара Беленко из Новосибирска, проплывшая 2500 метров за 1 час 22 минуты, и Виталий Шатура из Томска, который проплыл 2450 метров за 1 час 39 минут.Организатор эстафеты Алексей Моисеев рассказал, что специально для эстафеты во льду был прорублен целый бассейн, чтобы организовать комфортную дорожку длиной 12,5 метров на глубине полтора метра. Кстати, небольшая глубина нужна для безопасности: чтобы участник в любой момент мог встать на ноги и выйти из воды.Специально на суточную эстафету приехала из Иркутска в Новосибирск Наталья Габова. Она представляет ассоциацию зимнего плавания «Байкал». В суточной эстафете Наталья участвует впервые. В течение суток она проплыла 1200 метров за 28 минут — в четыре этапа. Осталась довольна.— Ночью я плыла в 12 и 4 часа. Погода была сказочная! Ночью был туман — температура опускалась до 33-35 градусов мороза. А температура была около 0 градусов, — сказала Наталья. — Организм вообще великолепно себя чувствовал. Адаптация хорошая. Во-первых, отменная баня. Во-вторых, бочка с водой до 20 градусов, в которую окунаешься после заплыва — и начинаешь сразу тепло набирать. В-третьих, питание было хорошее. Плавание в ледяной воде — это же большая нагрузка. И калорийное питание восполняет энергию. А в-четвертых, атмосфера очень понравилась: как все друг друга поддерживали, было много юмора. Адреналин же выбрасывается в кровь — и все на позитиве. Так что для меня все прошло на одном дыхании.Судья эстафеты Дмитрий Малков рассказал, как правильно нужно согреваться после такого долгого нахождения в проруби.— Если человек долго находился в ледяной воде — согреваться надо постепенно, в баню сразу нельзя. Так можно сильно навредить себе, — сказал он. — Согреваться нужно постепенно: сначала посидеть в водичке градусов 10-20 — у нас большой чан для этой цели предусмотрен. А когда заколотило — значит, организм начал вас согревать, риск обморожения прошел. И можно уже спокойно греться в баню. Хотя, опытные моржи могут согреться и без бани: физическими упражнениями, горячим чаем. Можно обнять теплую девушку или мужчину. Это очень хороший способ согревания.Самым старшим участникам уже почти под 70, но как опыт дает жару! 68-летняя Татьяна Хомутова проплыла за сутки 950 метров за 38 минуты 54 секунды. А 67-летний Александр Зеленецкий двигался словно торпеда: его результат — 2325 метров за 53 минуты.Наталья Габова считает, что моржевание помогает сохранить здоровье и красоту.— Закаливание — это про здоровье. Женская красота — она же изнутри идет, — уверена Наталья. — И я могу точно сказать, что наши моржихи все очень красиво выглядят.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru