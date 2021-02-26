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«Алина, приезжай!»: парень создал сердце из машин, чтобы вернуть невесту

Он снял это на видео. Комментаторы после такого признания начали уговаривать девушку вернуться. Мы узнали, чем закончилась эта история
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
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Видео, которое снял Артем для Алины, поразило соцсети. Фото: Артем ЕФИМОВ.

Видео, которое снял Артем для Алины, поразило соцсети. Фото: Артем ЕФИМОВ.

В кадре — замерзший парень стоит внутри сердца, в которое выстроились 32 машины, и признается в любви:

— Алина, хочу тебе сказать: эти все люди собрались здесь ради тебя. Я не знаю, как тебе доказать, что я тебя очень сильно люблю. Любовь из сердца никак не вырвешь и не выкинешь, она никуда не делась. Я тебя люблю! И те люди, которые приехали сегодня, хотят, чтобы ты вернулась и сделала одного человека в Новосибирске счастливее. Приезжай!

Это видео разлетелось по соцсетям, и комментаторы принялись уговаривать девушку помириться.

— Молодец, парень. Если любишь, на многое готов. Алина, вернись!

— Лучше что-то, чем ничего!

Ролик выложили и в женской группе, где разоблачают изменщиков и альфонсов, чтобы показать, что есть и настоящие романтики. Пригласили в группу и Алину.

— Время прислушаться к своему сердцу! — посоветовали они девушке.

Алина сейчас живет в Донецке. Фото: Артем ЕФИМОВ.

Алина сейчас живет в Донецке. Фото: Артем ЕФИМОВ.

Корреспонденты КП-Новосибирск отыскали автомобильного Ромео — 26-летний Артем Ефимов рассказал, почему они с любимой расстались.

— Мы с Алиной познакомились на Украине, откуда оба родом. Она приехала в гости в Донецк, и в клубе мы впервые встретились. У нас оказалась общая подруга, благодаря ей мы и начали общаться. Мне тогда было 17 лет, — говорит парень.

Алина и Артем стали встречаться, а потом вместе переехали в Новосибирск.

— Здесь живет мой брат, он всегда нас поддерживал и помогал нам, — продолжает влюбленный сибиряк.

Именно в Новосибирске в 2019 году парень получил повестку в армию. И в отношениях с девушкой пришлось сделать паузу.

— У Алины была мечта — дождаться парня из армии, против службы она ничего не имела, — уверяет Артем.

Но из армии девушка парня так и не дождалась.

— Алину пригласили на свадьбу в Донецк, она согласилась приехать. А через месяц вернулась, завершила все дела на работе и уехала обратно. Мне сказала, что устала от такой жизни — «работа — дом» и не хочет оставаться одна в чужом городе, — передает слова девушки новосибирец. — Хотя на самом деле она никогда не осталась бы в Новосибирске одна: ее поддержали бы и мой брат, и друзья.

Артем рад, что видео порадовало Алину. Фото: Артем ЕФИМОВ.

Артем рад, что видео порадовало Алину. Фото: Артем ЕФИМОВ.

В итоге Алина и Артем стали переписываться раз в месяц, а говорили по телефону и того реже.

— Когда я летом вернулся из армии, то правда пытался ее забыть, раз стал не нужен. Знакомился с другими девушками, но все было не то, — признается парень. — Мои родные были против того, чтобы я пытался возобновить отношения с Алиной: обиделись на нее из-за отъезда. А я ей все давно простил…

Чтобы произвести впечатление на любимую, Артем решил записать для нее признание в любви. Создать сердце из 32 машин помогли друзья-автомобилисты. И Алина оттаяла.

— Для меня еще никто так не делал! Я просто в шоке. Это мегакруто. Мне очень приятно. Спасибо большое, — написала она влюбленному парню, когда получила от него видео.

Родные Артема тоже перестали отговаривать его.

— Они посмотрели видео и поняли, что я никогда не откажусь от нее, — добавляет парень. — А самое главное, что Алина теперь сама мне звонит и думает о приезде. А своему брату призналась, что очень переживает, как посмотрит мне в глаза: она ведь меня из армии не дождалась. Но ей абсолютно не о чем волноваться: я ее люблю!

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