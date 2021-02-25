Макияж на 8 марта 2021 года в Новосибирске: делаем «смоки айс» и выбираем яркую помаду

В моде остаются выразительные глаза и спокойный мейкап.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Красивый макияж на 8 марта 2021 года в Новосибирске — то, что поднимет любой девушке настроение в праздник. Перед Международным женским днем «Комсомолка» заглянула в центр красоты и обучения Tuttofare, чтобы узнать, как быстро и красиво подчеркнуть свои достоинства.
Такой макияж подойдет не только для праздника, но и на каждый день.
Фото: Анна ПАШАГИНА
ЛЕГКИЙ ДНЕВНОЙ МАКИЯЖ
Наносим на лицо базу и тональный крем, подобранный под тон кожи.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Для начала очищаем лицо тоником и наносим кистью базу — она поможет увлажнить лицо. Затем — тональный крем. Слегка выделяем скулы.
Цвет теней должен быть нежным.
Фото: Анна ПАШАГИНА
— Теперь тени. В данном случае выбираем легкие и нейтральные. Они подчеркнут взгляд и не будут перегружать образ, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Шилякова, мастер по прическам и макияжу в центре красоты и обучения Tuttofare.
Заканчиваем образ легким блеском и помадой на губах.
Фото: Анна ПАШАГИНА
После того как нанесли тени, аккуратно подводим глаза. Стрелки должны быть небольшие, но четкие. Завершаем образ помадой цвета нюд и добавляем немного блеска.
Для этого макияжа можно выбрать как темные, так и более светлые оттенки.
Фото: Анна ПАШАГИНА
«СМОКИ АЙС»
Подготовка лица — стандартная.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Выравниваем кожу с помощью базы и наносим тональный крем — он поможет сделать цвет лица ровным. После этого подчеркиваем брови с помощью карандаша.
Сначала красим глаза и рисуем стрелки.
Фото: Анна ПАШАГИНА
ались, наносим на веко основу. Аккуратно наносим тени, слегка их растушевывая. Затем рисуем стрелки. Начинаем от внешнего угла глаза, — объясняет технику Василина, мастер по прическам и макияжу. — Все переходы нужно тщательно растушевать.
Подобным образом красим второй глаз.
Фото: Анна ПАШАГИНА
После того как накрасили глаза, наносим на губы помаду, желательно не очень яркую, ведь в данном макияже акцент делается именно на глазах.
Главный акцент — губы.
Фото: Анна ПАШАГИНА
ВЕЧЕРНИЙ МАКИЯЖ
Готовим лицо к нанесению косметики.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Основа вечернего макияжа — яркие губы и большие стрелки. Как обычно, обрабатываем лицо тоником, наносим базу и тональный крем.
Сначала нюдовые тени, а потом — черные стрелки.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В нашем случае для глаз выбрали легко-розовые тени. Теперь рисуем черные стрелки.
Образ подойдет для любой вечеринки.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Губы делаем ярко-красными, а нижнее веко слегка подчеркиваем с помощью подводки.
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