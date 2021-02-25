Макияж на 8 марта 2021 года в Новосибирске: делаем «смоки айс» и выбираем яркую помаду

В моде остаются выразительные глаза и спокойный мейкап. Фото: Анна ПАШАГИНА

Красивый макияж на 8 марта 2021 года в Новосибирске — то, что поднимет любой девушке настроение в праздник. Перед Международным женским днем «Комсомолка» заглянула в центр красоты и обучения Tuttofare, чтобы узнать, как быстро и красиво подчеркнуть свои достоинства.

Такой макияж подойдет не только для праздника, но и на каждый день. Фото: Анна ПАШАГИНА

ЛЕГКИЙ ДНЕВНОЙ МАКИЯЖ

Наносим на лицо базу и тональный крем, подобранный под тон кожи. Фото: Анна ПАШАГИНА

Для начала очищаем лицо тоником и наносим кистью базу — она поможет увлажнить лицо. Затем — тональный крем. Слегка выделяем скулы.

Цвет теней должен быть нежным. Фото: Анна ПАШАГИНА

— Теперь тени. В данном случае выбираем легкие и нейтральные. Они подчеркнут взгляд и не будут перегружать образ, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Шилякова, мастер по прическам и макияжу в центре красоты и обучения Tuttofare.

Заканчиваем образ легким блеском и помадой на губах. Фото: Анна ПАШАГИНА

После того как нанесли тени, аккуратно подводим глаза. Стрелки должны быть небольшие, но четкие. Завершаем образ помадой цвета нюд и добавляем немного блеска.

Для этого макияжа можно выбрать как темные, так и более светлые оттенки. Фото: Анна ПАШАГИНА

«СМОКИ АЙС»

Подготовка лица — стандартная. Фото: Анна ПАШАГИНА

Выравниваем кожу с помощью базы и наносим тональный крем — он поможет сделать цвет лица ровным. После этого подчеркиваем брови с помощью карандаша.

Сначала красим глаза и рисуем стрелки. Фото: Анна ПАШАГИНА

ались, наносим на веко основу. Аккуратно наносим тени, слегка их растушевывая. Затем рисуем стрелки. Начинаем от внешнего угла глаза, — объясняет технику Василина, мастер по прическам и макияжу. — Все переходы нужно тщательно растушевать.

Подобным образом красим второй глаз. Фото: Анна ПАШАГИНА

После того как накрасили глаза, наносим на губы помаду, желательно не очень яркую, ведь в данном макияже акцент делается именно на глазах.

Главный акцент — губы. Фото: Анна ПАШАГИНА

ВЕЧЕРНИЙ МАКИЯЖ

Готовим лицо к нанесению косметики. Фото: Анна ПАШАГИНА

Основа вечернего макияжа — яркие губы и большие стрелки. Как обычно, обрабатываем лицо тоником, наносим базу и тональный крем.

Сначала нюдовые тени, а потом — черные стрелки. Фото: Анна ПАШАГИНА

В нашем случае для глаз выбрали легко-розовые тени. Теперь рисуем черные стрелки.

Образ подойдет для любой вечеринки. Фото: Анна ПАШАГИНА

Губы делаем ярко-красными, а нижнее веко слегка подчеркиваем с помощью подводки.

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