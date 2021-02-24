Сибирячка пытается вернуть похищенного террористами ребенка: трехлетнего мальчика увезли в ИГИЛ*, опоив мать снотворным

Махмуд похитил сына в декабре 2016 года. Фото: личный архив.

История любви таджика и сибирячки закончилась трагедией. 44-летняя жительница Новосибирской области Майя Казакова** в 2016 году поехала с семьей в отпуск, но отдых превратился в настоящий кошмар. Обратно женщина вернулась одна — муж похитил трехлетнего сына и сбежал к террористам. Вот уже четыре года Майя безуспешно пытается вернуть ребенка. Как ИГИЛ* разрушает семьи — в материале КП-Новосибирск.

СТРАННЫЕ ВИДЕО И РОКОВОЙ ОТПУСК

Майя Казакова и Махмуд Ходжиев поженились в 2011 году. Правда, по настоянию жениха оформлять брак по законам Российской Федерации они не стали. Церемония прошла в мечети по мусульманским обычаям.

У Майи уже был ребенок от первого брака, но муж очень хотел своего сына. Влюбленная женщина спустя два года совместной жизни подарила Махмуду долгожданного наследника.

Мальчику уже 7 лет. Фото: личный архив.

— Мы жили дружно и очень хорошо. Но однажды я стала с тревогой замечать, что мой муж меняется. Стал несдержанным, проявлял агрессию и ревность. А однажды как-то при мне включил видео в каком-то телеграм-канале, а там выстрелы и крики «Аллах Акбар!». Я испугалась и попыталась поговорить с мужем, он меня не слушал. Я даже позвонила его отцу в Таджикистан, рассказала все и попросила приехать, повлиять на сына, — поделилась с КП-Новосибирск Майя Казакова.

Разговоры с отцом временно успокоили мужчину. Так казалось Майе. Жизнь вроде бы наладилась, и в декабре 2016-го семья поехала в отпуск, правда без старшего сына, который ходил в школу. На поездке настоял именно муж, сказал: «Посмотрим святые места».