Метель в Новосибирске 24 февраля 2021 началась в обед: наш фотокорреспондент прошлась по улицам и посмотрела, что происходит в заснеженном городе. Все самое интересное - в нашем фоторепортаже.Начнем с того, что в Западно-Сибирском Гидрометцентре заранее предупреждали, что 24 февраля в Новосибирске во второй половине ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, а термометр покажет минус 11 градусов.Чтобы дороги не замело, весь день работала снегоуборочная техника. Как сообщили в мэрии города, за прошедшие сутки с улиц было вывезено 16296 кубометров снега.Но сугробы были не единственным неудобством для прохожих. Чтобы не мерзнуть на холодном ветру, сибиряки кутались потеплее в свои теплые шарфы.Водителям непогода тоже добавила проблем: из-за метели собрались пробки. Согласно данным Яндекс.Карт, общая загруженность городских дорог оценивается в 7 баллов.И в ближайшие дни ситуация, увы, не улучшится. Синоптики обещают снегопад и на следующие два дня - 25 и 26 февраля.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.