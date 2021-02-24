Деятельность АО «РЭС» способствует успешной реализации национальных проектов на территории Новосибирской области

Многофункциональная ледовая арена (проект). Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

На территории региона реализуются амбициозные проекты в различных сферах, большинство из них - в рамках федеральных и региональных программ соответствующих нацпроектов, утвержденных Указом Президента РФ*.

Являясь системообразующим электросетевым предприятием региона, акционерное общество «Региональные электрические сети» всесторонне участвует в выполнении комплекса мероприятий по нацпроектам в части обеспечения надежного и качественного электроснабжения.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Деятельность АО «РЭС» по технологическому присоединению к электрическим сетям способствует выполнению задач, стоящих перед регионом в рамках реализации сразу нескольких национальных проектов. Например, по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» ведется строительство Многофункциональной ледовой арены, для электроснабжения которой энергетики выполнили реконструкцию подстанции 110 кВ «Горская» и завершают строительство новых электрических сетей. Также компанией получена заявка и выданы предварительные технические условия для центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») СО РАН, реализуемый по нацпроекту «Наука».

Важным направлением деятельности АО «РЭС» является обеспечение необходимыми энергетическими мощностями социально значимых объектов. В 2020 году АО «РЭС» выполнило технологическое присоединение ряда медицинских учреждений, имеющих стратегическое значение в противодействии распространению коронавируса, и повысило надежность и качество действующих объектов здравоохранения, среди которых мобильный COVID-госпиталь на 100 койко-мест в поселке Линево Новосибирской области, терапевтический корпус ГКБ № 25 в Новосибирске и новый центр амбулаторной онкологической помощи на территории ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ», открытый в феврале 2021 года в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Кроме того, АО «РЭС» активно участвует в цифровой трансформации электросетевого комплекса региона в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Эта деятельность осуществляется совместно с правительством Новосибирской области и ассоциацией производителей оборудования для электрических сетей. На сегодняшний день реализовано несколько пилотных проектов, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии. Так, в Искитимском районе Новосибирской области энергетики реализовали проект по созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии с применением инновационной технологии передачи данных, а в Новосибирском районе цифровые технологии были внедрены сразу на нескольких участках электрических сетей.

На базе трансформаторной подстанции 10 кВ в поселке Приобский была создана цифровая электрическая сеть. При этом специалисты компании впервые внедрили передовые технологии, совмещающие телемеханику и автоматизированную систему учета электроэнергии, на объекте этого класса напряжения, что позволило существенно повысить наблюдаемость электросетевых объектов. На другом участке электрической сети, между подстанциями «Животновод» и «Юрьевская», в рамках проекта «Цифровой РЭС» выполнен монтаж 8 реклоузеров (устройств автоматического управления и защиты воздушных линий электропередачи).

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Помимо противоаварийных и защитных функций дополнительно в новом оборудовании реализована возможность осуществления учета и мониторинга параметров электрической энергии, дистанционного управления и реконфигурации электросети. Следующим этапом предусмотрено завершение разработки системы автоматического восстановления сети - высокоэффективного средства определения и самовосстановления участков сетей.

Кроме того, нельзя не отметить деятельность сетевой организации по развитию электросетевой инфраструктуры для объектов капитального строительства, в том числе жилья и социальных объектов (школ, детских садов, культурных объектов и т. д.), а также реализацию комплекса мероприятий для формирования комфортной городской среды. Это, безусловно, способствует успешной реализации на территории Новосибирской области таких национальных проектов, как «Жилье и городская среда» и «Образование».

Таким образом, АО «РЭС» как системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области вносит свой посильный вклад в достижение целевых показателей и выполнение задач национальных проектов в различных сферах.

*Указ Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018.