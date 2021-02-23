Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 24 февраля 2021 года: зараза унесла жизни 1397 сибиряков

В Новосибирске за время эпидемии от коронавируса умерли 1397 человек.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 24 февраля 2021 года таковы: за минувшие сутки у 115 человек обнаружили COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 35162 новосибирца. На сегодняшний день регион занимает 35 место в общероссийской статистике по заболеваемости.
Всего в регионе зарегистрировано 35162 случая заболевания COVID-19. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat
УМЕРЛО 6 ЧЕЛОВЕК
За последние сутки коронавирус унес жизни 2 мужчин и 4 женщин.
— Скончались мужчины в возрасте 63 года, 68 лет и женщины в возрасте 58 лет, 61 года, 67 лет, 69 лет. Всего в регионе с начала вспышки от коронавируса умерли 1397 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
В реанимациях находятся 96 человек. К аппаратам ИВЛ врачи подключили 20 пациентов.
КОНТРОЛЬ УСИЛЯТ
Связанных с коронавирусом ограничительных мер становится все меньше. Но при этом власти Новосибирской области намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима. Коснется это, в частности, общественного транспорта.
За неделю Минтранс провел уже 76 рейдов в общественном транспорте. В итоге проверяющие составили 24 протокола на граждан и два протокола на юридических лиц.
ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕР ГЛАВВРАЧ БОЛЬНИЦЫ №1
Умер Вадим Федорович Коваленко — бывший главврач горбольницы №1. Мужчине было 74 года — он болел коронавирусом. В горбольнице он проработал 40 лет, из них 23 года — главным врачом.
Напомним, свой пост главы медучреждения Вадим Коваленко покинул в 2015 году, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 115 человек
Количество пациентов в реанимации: 20 человек
Масочный режим: действует до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.
Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.
Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.
Рестораны и бары: возобновили свою работу с 15 февраля с соблюдением дистанции и мер против коронавируса. Дискотеки под запретом.
Концерты: разрешены с соблюдением масочного режима и дистанции.
Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновят свою работу с 1 февраля.
Кинотеатры: возобновили свою работу с 15 февраля.
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