Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 24 февраля 2021 года: зараза унесла жизни 1397 сибиряков

В Новосибирске за время эпидемии от коронавируса умерли 1397 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 24 февраля 2021 года таковы: за минувшие сутки у 115 человек обнаружили COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 35162 новосибирца. На сегодняшний день регион занимает 35 место в общероссийской статистике по заболеваемости.

Всего в регионе зарегистрировано 35162 случая заболевания COVID-19. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛО 6 ЧЕЛОВЕК

За последние сутки коронавирус унес жизни 2 мужчин и 4 женщин.

— Скончались мужчины в возрасте 63 года, 68 лет и женщины в возрасте 58 лет, 61 года, 67 лет, 69 лет. Всего в регионе с начала вспышки от коронавируса умерли 1397 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В реанимациях находятся 96 человек. К аппаратам ИВЛ врачи подключили 20 пациентов.

КОНТРОЛЬ УСИЛЯТ

Связанных с коронавирусом ограничительных мер становится все меньше. Но при этом власти Новосибирской области намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима. Коснется это, в частности, общественного транспорта.

За неделю Минтранс провел уже 76 рейдов в общественном транспорте. В итоге проверяющие составили 24 протокола на граждан и два протокола на юридических лиц.

ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕР ГЛАВВРАЧ БОЛЬНИЦЫ №1

Умер Вадим Федорович Коваленко — бывший главврач горбольницы №1. Мужчине было 74 года — он болел коронавирусом. В горбольнице он проработал 40 лет, из них 23 года — главным врачом.

Напомним, свой пост главы медучреждения Вадим Коваленко покинул в 2015 году, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 115 человек

Количество пациентов в реанимации: 20 человек

Масочный режим: действует до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: возобновили свою работу с 15 февраля с соблюдением дистанции и мер против коронавируса. Дискотеки под запретом.

Концерты: разрешены с соблюдением масочного режима и дистанции.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновят свою работу с 1 февраля.

Кинотеатры: возобновили свою работу с 15 февраля.

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