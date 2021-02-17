В рамках проекта по развитию 4G в Новосибирске технические специалисты Билайн в 2020 году реализовали решение, которое позволяет одновременно на территории обслужить большее число абонентов на большей скорости, чем до модернизации. В результате, в среднем, скорость мобильного интернета в Новосибирске в 4 квартале 2020 года выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это позволило сохранить и увеличить комфорт для абонентов Билайн во время серфинга в интернете на смартфоне или планшете: страницы, видео и музыка теперь загружаются быстрее, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций стали четче и надежнее.Виктор Кочетов, Директор Новосибирского отделения Билайн:- Рост скорости – особенно важный показатель с учетом того, что растет нагрузка на сеть. Пользователи доверяют нам, их становится больше, они активнее и гораздо больше времени проводят в интернете, работая с тяжелыми файлами. Как результат, в декабре 2020 года абоненты Билайн в Новосибирске скачали в 1,5 раза больше трафика, чем за аналогичный период в 2019 году. В среднем, один абонент использовал в декабре порядка 15 ГБ интернет-трафика, которого хватает, чтобы с комфортом посмотреть до 30 серий по 45 минут любимого сериала, загрузить и просмотреть в социальных сетях порядка 14 000 фотографий, более 10 дней непрерывно слушать аудиофайлы в режиме онлайн.Напомним, в 2020 году Билайн поставил собственный рекорд по числу населенных пунктов Новосибирской области и районов Новосибирска, охваченных 4G. Cеть 4G Билайн в Новосибирской области за 2020 год уже увеличилась на 25%.Теперь пользоваться мобильным интернетом стало удобнее, а сам интернет в 4G стал стабильнее и быстрее. В городе остается все меньше так называемых «белых пятен», территорий, где уровень сигнала недостаточный, при этом в Новосибирской области становится все больше населенных пунктов с устойчивым покрытием связью 4G.Сфокусировавшись на агломерации, новых жилых комплексах, коттеджных поселках, Билайн по состоянию на конец ноября 2020 года возвел порядка 150 новых вышек связи, обеспечивающих одновременно и голосовое покрытие, и стабильный высокоскоростной мобильный интернет 4G. Более 60 вышек появилось непосредственно в Новосибирске, еще порядка 15 в таких городах-спутниках и крупных рабочих поселках, как Бердск, Обь, Искитим, Кольцово, Колывань. Остальной объем работы, а это порядка 50% от общего числа новых вышек связи, пришелся на ближайшие к областному центру районы: Новосибирский, Искитимский, Черепановский, Коченевский, Ордынский, Мошковский и Тогучинский районы.В Новосибирске новые вышки связи появились практически в каждом районе, например, поблизости от жилых комплексов «Лев Толстой», «Инские Холмы», жилого дома «Марсель», на территории крупных жилых массивов и микрорайонов Чистая слобода, Горский, Затулинский, Станиславский, Юго-Западный, Южно-Затулинский, Весенний, Ипподромский, МЖК Восточный, Расточка, Пашино, Академгородок и других.