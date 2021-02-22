Прически на 8 марта 2021 года в Новосибирске: крутим локоны и плетем косы

Локоны и косы - универсальные прически. Фото: Анна ПАШАГИНА
Какие прически 8 марта 2021 года украсят праздничный образ — вопрос, который волнует многих девушек. Накануне Международного женского дня корреспонденты «Комсомолки» вместе с сибирячками направились в центр красоты и обучения Tuttofare, чтобы узнать, как оригинально уложить волосы.
«Голливудская волна» снова входит в моду. Фото: Анна ПАШАГИНА
ЛОКОНЫ «ГОЛЛИВУДСКАЯ ВОЛОНА»
Для начала волосы нужно подготовить. Фото: Анна ПАШАГИНА
Для начала на волосы нужно нанести термозащиту и с помощью расчески и фена распределить ее по всем прядям. Такая мера необходима для того, чтобы защитить волосы от повреждения.
Плойку нужно держать вертикально. Фото: Анна ПАШАГИНА
— После того как мы нанесли термозащиту, нагреваем плойку и начинаем работу. Плойку держим вертикально, на нее накручиваем пряди волос. Считаем примерно до 10 и отпускаем, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Шилякова, мастер по прическам в центре красоты и обучения Tuttofare.
Финальное действие — закрепление лаком. Фото: Анна ПАШАГИНА
После того как накрутили локоны, аккуратно прочесываем их расческой, делая при этом аккуратный начес ближе к корням. После чего закрепляем лаком для волос.
Такая прическа подойдет не только на 8 Марта, но и на любой другой праздник. Фото: Анна ПАШАГИНА
«РЫБИЙ ХВОСТ» ВАМ НА ГОЛОВУ
Гофре придаст прическе объем. Фото: Анна ПАШАГИНА
Для начала займемся объемом. Берем прикорневое гофре и аккуратно проходимся им по волосам. От корня его нужно сделать буквально на несколько сантиметров.
— Заплетаем небольшую косичку «Рыбий хвост». Двигаемся от лобной части в правую сторону. Ведем плетение до уха и завязываем тоненькой резинкой. Эта косичка потом уйдет в основной хвост, — объясняет Василина, ассистент Юлии.
Финальный этап — плетение косички. Фото: Анна ПАШАГИНА
После плетения начинаем собирать высокий хвост. Для красоты, чтобы не было видно резинки, можно обмотать его у основания парой прядей волос. После чего плетем косичку «Рыбий хвост». Делим волосы на две части, берем по одной прядке с каждой стороны, скрещивая их внутри. Не стоит забывать вплетать и другие волосы.
Такую красоту можно хоть в будний день заплетать. Фото: Анна ПАШАГИНА
АЖУРНЫЕ КОСЫ
Подготовка волос такая же, как при «Голливудской волне». Фото: Анна ПАШАГИНА
Косы — универсальная прическа на все случаи жизни. Для начала наносим на волосы термозащиту и с помощью фена и расчески распределяем ее по всей длине.
— Для того чтобы косы получились ажурными, волосы нужно завить. Нагреваем плойку и крутим каждую прядку по отдельности, — учит Юлия.
Для ажурности завиваем волосы плойкой. Фото: Анна ПАШАГИНА
Когда локоны готовы, делим волосы на две части и плетем французскую косу, только наоборот.
— Делим одну из половинок на три части возле лба и начинаем: левую прядь подкладываем под среднюю, правую тоже подкладываем под ту, что оказалась в центре. Плетем косичку до конца, — говорит мастер.
Нужно заплести обратную французскую косичку. Фото: Анна ПАШАГИНА
Чтобы сделать косичку ажурной, при плетении не забывайте выпускать пряди в разные стороны.
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