В Новосибирской области скончался младенец после того, как выпил детскую смесь

Младенец умер ночью. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ЧП произошло в небольшом поселке Новосибирской области — в собственной кроватке скончался двухмесячный малыш. Местные жители в шоке, а убитая горем мама до сих пор не может понять причины произошедшего, ведь мальчик появился на свет абсолютно здоровым. Так говорили врачи. Подробности выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Благополучная молодая семья, вовремя приехавшая по вызову скорая помощь — в этом случае нет никаких предпосылок винить в произошедшем обстоятельства или плохую наследственность.

Мама погибшего ребенка Алиса Сидорова* родилась и выросла в одном из сел Доволенского района Новосибирской области. Земляки характеризуют девушку только с положительной стороны: в школе училась хорошо, много читала и никогда не была замечена в плохих компаниях.

— У нее благополучная семья. Алиса после школы уезжала в город, но там, видимо, что-то не сложилось, и она вернулась в село. Замуж вышла. Муж у нее хороший, работящий. На ферме работает, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

В жизни 22-летней девушки все складывалось удачно. Она родила почти одного за другим прекрасных мальчишек и с головой ушла в материнство. Сибирячка даже не подозревала, какая трагедия ждет ее впереди.

— Старшему сыну год и восемь месяцев, а младшему — около двух месяцев, — добавляют жители поселка.

По словам сибиряков, трагедия стала полной неожиданностью для молодых родителей. Девушка, как обычно, покормила ребенка смесью и уложила спать. Во сне у малыша остановилось сердце.

Молодая мама, обнаружив в кроватке бездыханное тело, тут же вызвала врача, который зафиксировал смерть младенца.

— При осмотре ребенка признаков насильственной смерти обнаружено не было. Из квартиры изъяты детская смесь, бутылочка, из которой кормили малыша, и постельное белье. Эти предметы отправлены на экспертизу, пока причина смерти ребенка неясна, мы ждем результатов, — прокомментировал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

В настоящее время этим делом занимается Следственный комитет России по Новосибирской области.

— По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины смерти ребенка и все обстоятельства произошедшего, — сообщил КП-Новосибирск Михаил Третьяков, исполняющий обязанности старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Наука не знает, в чем причина синдрома внезапной смерти»

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к Татьяне Бандуриной, доктору медицинских наук, врачу-педиатру.

— Синдром внезапной детской смерти возникает у новорожденных в возрасте до года. Чаще всего это происходит ночью. Наука еще не точно не знает, что такое синдром внезапной смерти, — говорит специалист. — Отмечены некоторые черты, при которых он возникает. К примеру, при вскрытии у новорожденного обнаруживалась большая вилочковая железа (она отвечает за иммунитет у человека. — Ред.). Это говорит о том, что младенец был инфицирован внутриутробно. Значит, он получал микробы от матери.

По словам врача, внешне это может никак не проявляться. Но есть шанс предотвратить внезапную смерть.

— Будущие мамы должны внимательно относиться к своему здоровью до и во время беременности. Необходимо правильно питаться, проходить диспансеризацию и регулярные обследования. Особенно важно уделять внимание желудочно-кишечному тракту, — объясняет Татьяна.

* Имя героини публикации изменено.

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