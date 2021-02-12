Прививка от клеща в Новосибирске 2021: сколько стоит и что советуют врачи

В поликлинике прививку можно поставить абсолютно бесплатно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прививка от клеща в Новосибирске в 2021 году — самый надежный способ обезопасить себя от паразита. Сколько стоят уколы, какой должен быть график вакцинации и когда лучше ее начать — в материале КП-Новосибирск.

КОГДА ЛУЧШЕ ВСЕГО СТАВИТЬ?

Как сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения в Новосибирской области, вакцинация проводится круглогодично. Самый лучший период для того, чтобы уколоться осенне-зимние месяцы.

— Полный курс состоит из трех прививок. Интервал между первой и второй дозой может составлять от 2х недель до 7 месяцев. Между второй и третьей не менее 12 месяцев. В дальнейшем необходима ревакцинация с периодичностью один раз в три года, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе регионального Минздрава.

КОМУ НУЖНА ПРИВИВКА?

Получить укол и защититься от клещевого энцефалита может любой взрослый. Никаких ограничений по возрасту нет.

— Для детей вакцинация возможна с 12 месяцев, — уточняют в Минздраве.

Если же у вас обострилось острое и хроническое заболевание, есть тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины, бронхиальная астма, беременность или была тяжелая реакция на прошлый укол, то лучше не ставить прививку.

— Беременным можно вакцинироваться через месяц после родов, — говорится в сообщении от пресс-службы.

ГДЕ ПОСТАВИТЬ И СКОЛЬКО СТОИТ?

Вакцинироваться можно в любой поликлинике абсолютно бесплатно. Если же вы выбираете частные клиники, то будьте готовы заплатить. Цена варьируется от 600 до 1000 рублей.

— О том какая вакцина используется лучше уточнять на месте , — уточняют в новосибирских поликлиниках.

За деньги сибиряки могут привиться вакциной «Клещ-Э-Вак» и «ЭнцеВир».

КАКОЙ ВАКЦИНОЙ ПРИВИТЬСЯ?

По данным регионального Минздрава на территории России зарегистрированы три вакцины.

— «ЭнцеВир», «Клещ-Э-Вак» и сухая инактивированная вакцина против клещевого энцефалита — название вакцин. Все они российского производства. У вакцины «Клещ-Э-Вак» существуют детские дозировки, — объясняют в пресс-службе Минздрава.

В министерстве предупреждают, что не только прививка может защитить от клещевого энцефалита: важно проводить самоосмотр, если вернулись из лесной местности и одеваться так, чтобы все участки тела были закрыты.

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