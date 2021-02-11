Василина Катаева — блогер-миллионник из Новосибирска. Женщина регулярно радует подписчиков то экспериментами вместе с 15-летним сыном, то обзорами на полезные вещи со ссылкой, где их можно достать. В этот раз сибирячка поставила перед собой задачу не из легких. Она объясняла своему африканскому другу Эдди русские традиции и обычаи. Понял ли иностранец суть наших фишек, к которым мы привыкли с детства, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.Василина и Эдди познакомились в Турции на отдыхе. Оказалось, что парень провел свое детство в Африке, там живут его родители. А теперь белый африканец осваивает Россию.— Эдди живет в Москве, а когда я прилетела в столицу, решила, что нам нужно встретиться. Мне пришла в голову идея попытаться объяснить Эдди русские традиции. Было интересно, как он их поймет, — рассказала КП-Новосибирск блогер Василина Катаева.Для разъяснения сибирячка выбрала самые сложные и интересные обычаи — откусывать свежий хлеб прямо от булки, переобуваться дома в тапочки, сходить на дорожку и присесть на дорожку.— Сначала я решила объяснить, зачем откусывать хлеб, когда только купил. Сходили в магазин, я распечатала булку и начала откусывать. Эдди был в шоке, несколько раз спрашивал: «А зачем? В чем смысл?» Я ответила, что так вкуснее, особенно если хлеб горячий и хрустящий, — говорит блогер. — Когда Эдди попробовал хлеб, не захотел останавливаться — ехал в машине за рулем и продолжал откусывать прямо от булки.По словам Василины, больше всего иностранца удивила традиция присаживаться на дорожку. Эдди долго думал, что это за дорожка такая, на которой сидеть надо. Уж не ковровая ли? Блогер объяснила, что в этот момент люди собираются с мыслями, думают, не забыли ли чего.— Оказалось, самая непонятная фраза для Эдди — сходить на дорожку. Объяснила, что нужно просто сходить в туалет, чтобы в пути не пришлось искать нужник. А вот традиция с тапочками Эдди не удивила. Он уже привык к этому, хотя признался, что в его стране все ходят по дому в обуви, — вспоминает Василина.Эти эксперименты Эдди и Василина сняли на видео и выложили в социальные сети. 15-секундные ролики набрали большое количество просмотров, и подписчики стали предлагать еще варианты традиций, которые можно опробовать на госте из Африки.— Мне предложили объяснить Эдди, что значит выпить на посошок, — приводит пример сибирячка.По словам блогера, в планах снять и другие русские обычаи с объяснением и поделиться с подписчиками.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru