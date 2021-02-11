8 марта 2021 года в Новосибирске: куда сходить, что посмотреть

Выбрать, куда сходить 8 марта 2021 года в Новосибирске, — непростая задача. «Комсомолка» составила программу ярких мероприятий, которые придутся по душе вашим близким.КОНЦЕРТЧто: «Брасс для вас» (12+)Где: Новосибирская филармония, Красный пр-т, 18/1Когда: 8 марта в 18.00Что будет: Концерт классической музыкиЦена: от 300 до 600 руб.ТЕАТРЧто: «Праздник весны в НОВАТе» (6+)Где: Новосибирский театр оперы и балета, Красный пр-т, 36Когда: 8 марта в 15.00Что будет: Международный женский день — один из самых ярких праздников весны, в этот день мужчины неизменно поздравляют женщин. 8 марта в программе праздничного концерта мужской состав оперной труппы НОВАТа признается в любви прекрасной половине человечества! Программу концерта украшают музыкальные хиты всех времен. Песни и романсы в сопровождении рояля исполнят ведущие солисты новосибирской оперы.Цена: от 500 до 700 руб.ТАНЦЫЧто: Праздничный танцевальный вечер «Романтическое свидание» (18+)Где: ресторан «Мед», ул. Красноярская, 35, 2-й этажКогда: 8 марта в 17.00Что будет: «Романтическое свидание» в ресторане «Мед» (бизнес-центр «Гринвич») — тот самый вечер, когда можно быть беспечными и счастливыми! В праздничной программе переплетены красивые романтические мелодии в исполнении первоклассных музыкантов Анатолия Дмитроченко (саксофон) и Богдана Денищука (аккордеон) и танцевальные хиты российской и зарубежной эстрады в исполнении Анатолия Дмитроченко, Романа Раца и Светланы Ивашковой. Декор светлого праздничного зала ресторана «Мед» выполнен в золотистых тонах. Здесь отличная кухня с демократичными ценами. В этот день ресторан приготовил угощение: легкие закуски и шампанское входят в стоимость билета!Цена: от 1350 до 1500 руб.ГАСТРОЛИЧто: Хор ТурецкогоГде: Дворец культуры железнодорожников, ул. Челюскинцев, 11Когда: 7 марта в 20.00Что будет: Музыка, вдохновляющая сотни людей во всем мире. Легендарный Хор Турецкого отметит свой юбилей в Новосибирске!Цена: от 2500 до 5500 руб.ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХЧто: «Бременские музыканты» (6+)Где: Новосибирский областной театр кукол, ул. Ленина, 22Когда: 8 марта в 12.00 и 15.00Что будет: Комедийный мюзикл о бродячих музыкантах позволит зрителям погрузиться в волшебную атмосферу сказок братьев Гримм. Трубадуру аккомпанируют и подпевают Кот, Собака, Петух и Осел. Ансамбль путешествует по средневековой Германии и исполняет свои песни. Трубадур, полюбивший Принцессу, пытается добиться ее руки и сердца. В этом ему помогают все члены ансамбля. Переодевшись разбойниками, они нападают на королевский кортеж и берут Короля в плен. Трубадур его освобождает и добивается своего — получает согласие Короля выдать свою дочку замуж. В замке начинается свадьба, и тут королевской семье становится понятно, что друзья Трубадура, по их мнению, недостаточно похожи на людей. Коту, Собаке, Петуху и Ослу нет места ни на свадьбе, ни вообще в жизни королевской семьи. Ситуацию спасает Принцесса, которая соглашается убежать из дома и поет вместе с Трубадуром. Гастроли продолжаются, люди и звери дружно поют: «Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы…»Цена: от 200 до 300 руб.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru