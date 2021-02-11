В Новосибирске жители дома №5 на улице Мира в очередной раз пытаются добиться расселения и сноса дома, который разваливается на глазах. Они обратились за помощью в редакцию КП-Новосибирск.70-летняя учительница Нина Ремнева живет в этом доме 43 года. Сам дом на семь лет старше ее. И, подобно глубоким морщинам, по нему разрослись трещины и щели. Они везде: на стенах, потолке, в углах. На первом этаже в квартирах и подъезде проваливается пол. Потолки провисают.— Под первым этажом - стропила и доски — если это все уйдет вниз, то мы тоже «сложимся», - рассказала КП-Новосибирск Нина Александровна. — В доме трещины, фундамент разрушен, фактически он стоит без фундамента, на первом этаже пол сгнил весь. Трамвай едет — дом качается. 43 года живу здесь — так ремонт фасада и подъезда всего один раз за все время делали.Женщина показывает на выход из второго подъезда:— Сосед лист оргалита постелил в подъезде, потому что полы все вниз ушли. Вот, видите?У Ремневой большая семья — шесть человек, в том числе двое детей, живут в двухкомнатной квартире. Раньше она была старшей по дому и пыталась добиться расселения и сноса аварийного жилья.Жители показывают техническое заключение: в 2017 году специалисты ООО «Проект-Центр» по договору с ООО «Инжиниринг Строй» провели обследование технического состояния строительных конструкций этого дома и заключили, что он аварийным не является.— Что можно сделать? Расселять нас в маневренное жилье, как сделали в аварийном доме №9 по соседству. У меня большая кипа документов, не знаешь уже, у кого помощи просить, — устало разводит руками Ремнева. — Многим [жильцам] уже надоело ждать — они сделали ремонт. И мы вот сделали ремонт — ну, «сложимся» и «сложимся». Все это бесполезно.В соседнем подъезде на третьем этаже живет большая семья Кусейновых — у них шестеро детей. Полтора года назад они сделали косметический ремонт, но трещины на потолке и стенах разрушили все старания.Гюнай Абдуллаева, купившая полгода назад комнату в квартире на первом этаже, решила привлечь к этой проблеме СМИ. Квартира двухкомнатная — по соседству живет пожилой дядя Вова. Комнаты закрываются на ключ. Ремонт здесь не делался очень давно.— Покупали дочке к 18-летию, примерно за 500 тысяч рублей. Наш бюджет только это потянул, — говорит она. — Когда я покупала комнату, здесь все было темно. Я не видела, какие тут покрытия на самом деле. Думала, что-то отремонтирую. Потом, когда строители пришли, мы обнаружили, что дом весь в трещинах и щелях. Перекрытия гнилые. Он буквально рассыпается.Гюнай показывает унитаз, под который строители залили цемент по ее просьбе. Она говорит, что когда пришла сюда — под унитазом была дыра, он «стоял буквально на деревянных брусках».Она рассказывает, что раньше вместе с семьей снимали квартиру в доме №4 (его уже снесли). В 2013 году, по ее словам, на двоих ее детей обрушился потолок. К счастью, дети не пострадали. Сейчас семья живет в частном доме, у них трое детей.— Тот дом, в котором мы жили, он был очень старый — трещины всюду. Я не знала, что пятый дом такой же, — говорит она. — Вы только посмотрите: здесь же все рассыпается, только ткни пальцем.Абдуллаева решила повременить с ремонтом и добиться, чтобы дом еще раз обследовали и признали аварийным.Редакция КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию Новосибирска. От департамента энергетики и ЖКХ города пришел ответ, что решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу принимает межведомственная комиссия.— Согласно заключению [комиссии], наблюдаются трещины в несущих наружных стенах осадочного характера, — говорится в ответе мэрии КП-Новосибирск. — Наблюдаются следы замачивания стропильных конструкций крыши. Техническое состояние основных строительных конструкций оценивается как ограниченно работоспособное. В 2016 году выполнен капитальный ремонт системы энергоснабжения.И все равно межведомственная комиссия не признала дом аварийным и подлежащим сносу.— В настоящий момент межведомственной комиссией не рассматривается заявление собственников помещения и прилагаемые к нему обосновывающие документы, в связи с отсутствием таковых, — сообщили в департаменте энергетики и ЖКХ.Прошло уже 3,5 года. В пресс-центре мэрии посоветовали жильцам собрать обосновывающие документы снова и отправить заявку на новое обследование дома в департаменте энергетики и ЖКХ. Вдруг повезет — и успеют до того, как дом действительно «сложится».К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru