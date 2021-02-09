«Почувствовала удар и боль»: сибирячке на голову свалилась глыба льда и снега

Огромный сугроб свалился на голову Марии с крыши дома. Фото: личный архив героя.

На 21-летнюю Марию Губину из Новосибирска свалилась глыба льда и снега. Тяжелая подтаявшая масса упала девушке прямо на голову с крыши трехэтажного дома. По словам сибирячки, сейчас она почти никуда не выходит из квартиры, а коммунальщики решают, компенсировать ей моральный ущерб или нет.

Маша вместе с мужем и детьми живет в трехэтажке в Ленинском районе. В тот день молодая мама вышла в магазин перед дневной прогулкой с младшим ребенком. К счастью, дети были в этот момент дома.

— Я остановилась возле подъезда и начала отвечать на сообщение в тел