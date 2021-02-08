Метель в Новосибирске 8 февраля 2021 года обрушилась на город с самого утра: за целый день снегопада и сильного ветра в городе успело произойти несколько инцидентов.К примеру, многие улицы сковали километровые пробки. Сейчас загруженность городских дорог, согласно данным портала Яндекс.Карты, оценивается в 9 баллов.В соцсетях появилось сразу несколько видео с безнадежно буксующими фурами. А пассажирам одного из новосибирских автобусов, застрявшего в снегу на улице Учительская, пришлось даже выйти из салона и подтолкнуть его, чтобы он смог поехать дальше.Произошел сегодня инцидент, связанный и с сильным ветром. Так, на пересечении улицы Ленина и проспекта Димитрова порывистый ветер сломал светофор: он повис на проводах, угрожая упасть прямо на машины.Засыпало снегом и тротуары. В паблике «АСТ-54» появилось видео, как школьница с трудом пытается пройти по узкой тропинке, которая осталась на заснеженной дороге.Синоптики обещают новосибирцам снегопад и в ближайшие два дня. Правда, как сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр, осадки ожидаются не такими обильные. Но, тем не менее, МЧС просит сибиряков соблюдать все необходимые меры безопасности, а Госавтоинспекция просит автомобилистов быть осторожнее на дорогах.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМетель в Новосибирске 8 февраля 2021 года: город встал в пробкахРассказываем, к чему привела метель в Новосибирске 8 февраля 2021 года (подробнее).