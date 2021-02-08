«Она лежала на воде и не двигалась»: школьница потеряла сознание в бассейне Краснообска

Девочка занимается плаванием больше полугода, Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/соцсети

ЧП произошло в спортивном комплексе «Армада» в новосибирском поселке Краснообск. Во время тренировки в воде одной из юных спортсменок стало плохо, и она потеряла сознание. На ситуацию молниеносно отреагировал тренер. Он бросился в воду и спас воспитанницу. Сейчас девочка в больнице, ей предстоит пройти полное обследование и выяснить причину внезапного обморока. Корреспондент КП-Новосибирск нашла тренера-героя и спасенную школьницу.

«Я ЗАДЕРЖАЛА ДЫХАНИЕ И НЫРНУЛА»

Галя* уже больше полугода занимается плаванием и ходит на групповые тренировки в спорткомплекс в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области. Девочке очень нравятся занятия, поэтому она старается выполнить задания наставника на отлично.

— Дочка раньше занималась танцами, но потом по стечению обстоятельств перестала. Образ жизни стал малоподвижный: занятия в обычной и музыкальной школах. Чтобы держать мышцы в тонусе, Галя выбрала тренировки в бассейне, — рассказала КП-Новосибирск Юлия, мама Гали.

6 февраля девочка, как обычно, пришла на тренировку. Она не думала, что давно знакомое упражнение может закончиться трагедией.

— Тренер дал задание проплыть 25 метров под водой. Я задержала дыхание, нырнула и поплыла. Когда коснулась бортика рукой, решила, что и в обратную сторону смогу проплыть не выныривая, — вспоминает сама Галя.

Видимо, школьница не рассчитала свои силы. Когда почти доплыла до другого края бассейна, потеряла сознание. Именно в этот момент ее заметил тренер.

— Сергей Николаевич обратил внимание, что девочка просто лежит на воде и не двигается. Тут же бросился в воду и вынес подопечную из бассейна. За долю секунды к нему на помощь подбежали другие тренеры и дежурный врач. Никаких действий предпринимать не пришлось, школьница сама пришла в сознание. Видимо, не успела наглотаться воды, — прокомментировал КП-Новосибирск Андрей Петухов, директор спорткомплекса.

Тренером-героем оказался опытный работник — Сергей Николаевич Албычев, почетный житель Новосибирска. Сам мужчина не считает, что сделал что-то особенное и совершил подвиг. Действовать в экстремальных ситуациях наставник готов не только на воде. Сергей Николаевич ежегодно отправляется в походы по Горному Алтаю, в одном из последних походов группа была больше 25 человек.

Сергей первый увидел тонущего ребенка. Фото: armada-club.ru

«ОН КАЖДЫЙ ДЕНЬ С НАМИ НА СВЯЗИ»

Сразу после ЧП тренер позвонил маме Гали, женщина быстро приехала за дочкой. А уже на следующий день они пошли в больницу, чтобы выяснить, из-за чего школьница чуть не утонула.

— Дочка до сих пор в больнице. Врачи говорят, минимум на 10 дней. Ее обследуют и пытаются понять, в чем проблема. Может, сердце шалит, а может, что-то другое, — объясняет Юлия.

По словам женщины, Сергей Николаевич каждый день интересуется, как Галя себя чувствует и не нужно ли ей что-то передать из вещей или продуктов.

— Наш тренер — огромный молодец! Вот что значит хорошая реакция и пристальный контроль. Я еще лично не успела его поблагодарить, но когда дочку выпишут из больницы, сразу же это исправлю. Да и Галя уже рвется на тренировки, скучает по бассейну, — добавляет сибирячка.

* Имя изменено по этическим соображениям.

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