«Дочка перелетела через голову»: в Новосибирске восьмилетняя девочка сломала руку, спускаясь с горы на сноуборде

Со спуском на базе не справляются не только дети, но и взрослые. Фото: Иван ВИСЛОВ

Восьмилетняя новосибирская школьница Оля* обожает сноуборд и не могла дождаться, когда начнет заниматься с тренером.

- Мы понимали, что этот вид спорта травматичный, подписывали все необходимые разрешения, - рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшей девочки.

Очередная тренировка проходила на лыжной базе в Академгородке.

- По расположению она удобнее всего, рядом с домом. Выбора у нас особо нет, - продолжает сибирячка. - Хочу сказать огромное спасибо нашему тренеру, который в обязательном порядке всех детей заставляет надевать шлем. Иначе неизвестно, чем все это закончилось бы…

Во время спуска Оля разогналась, но маневр выполнить не удалось.

- Сноуборд на спуске развернуло так, что дочке нужно было управлять им не ведущей ногой. Это как если вы правша, но вас заставили бы очень быстро написать текст левой рукой: чем быстрее, тем хуже получается, - объясняет мама девочки. - Дочка рассказала, что она перевернулась через голову и упала на руку. Шлем защитил ее от более тяжелых травм.

Когда случилось ЧП, тренер сразу же связался с родителями девочки.

- Муж приехал, забрал дочку. В больнице сказали, что у нее перелом, - говорит мама девочки.

Вопросов к тренеру у женщины нет, но вот трасса и состояние комплекса вызывают нарекания.

- У спуска естественный рельеф местности, и за его состоянием надо следить. Там кочки, и даже взрослые падают, - добавляет сибирячка. - А еще на северном спуске нет специального подъемника для детей.

На лыжной базе ЧП не комментируют. А юристы советуют маме Оли ни в коем случае эту ситуацию не оставлять просто так.

- Обязательно нужно писать заявление в Роспотребнадзор, чтобы проверили соответствие трассы требованиям безопасности, - рекомендует юрист Константин Зиновьев. - Если экспертиза докажет, что есть нарушения, то можно требовать компенсацию за травму девочки.

* Имя героини публикации изменено.

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