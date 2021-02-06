Подарки на 8 марта 2021 года в Новосибирске: необычные идеи, что купить

На 8 марта каждая девушка хочет получить необычный подарок. Фото: Мария ЛЕНЦ

Найти подарки на 8 марта 2021 года в Новосибирске непростая задача для мужчин. И если вы еще не определились с выбором, то наша подсказка вам пригодится! «Комсомолка» составила список, чем можно порадовать любимых в праздник.

Отличный подарок для любителей экстрима. Фото: Мария ЛЕНЦ

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СКОРОСТИ

Многие девушки любят пощекотать себе нервы: одни смотрят ужастики, а другие обожают скорость. Мы подобрали подарок специально для них.

Что: прогулка на снегоходе

Где купить: сайт BonoDono

Цена: от 900 руб.

Что будет: Прогулка на снегоходах — незабываемый отдых за городом, экстремальные впечатления, которые не забудутся. Даже если вы никогда не ездили на снегоходе, опытные инструкторы научат вас. После подробного инструктажа вы совершите поездку самостоятельно, но вас обязательно будет сопровождать инструктор.

Банька поможет расслаюиться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДЛЯ РЕЛАКСА

Хотите подарить своей второй половинке в этот день отдых? Сертификат на спа-процедуры ей наверняка понравится.

Что: женское парение

Где: «Термы Мира», ул. Окружная, 33

Где купить: на сайте или в самом термальном комплексе

Цена: 3150 руб.

Что будет: Программа парения для женщин нацелена на очищение организма, похудение, уменьшение объемов и улучшение состояния кожи. Первый и второй заходы: проколачивание всего тела бамбуковыми вениками, веничный массаж, контрастные процедуры, прокатка тела березовым поленом. Третий и четвертый заходы: веничный массаж, массаж проблемных зон на теле с помощью разминания и растирания, медово-солевое скрабирование, медовая маска для лица, криомассаж.

Хороший подарок можно сделать самим. Фото:.instagram.com/bumarskova.ks/

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ

Принято считать, что лучший подарок должен быть сделан своими руками. Как вариант для любимых мам и бабушек, можете сделать «Рыбку желаний».

Что понадобится?

— Цветная бумага

— Обрезки цветной бумаги

— Блестящий фоамиран (не обязательно)

— Клей-карандаш

— Ножницы

Как сделать?

Подробную инструкцию вы можете посмотреть на видео от Ксении.

Украшения на любой вкус и цвет. Фото: nstagram.com/hook_hands_workshop/

ОРИГИНАЛЬНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Многие представительницы слабого пола любят золото или бриллианты. А как ваши родные отнесутся к украшениям hand-made? Евгения делает украшения из смолы, которые подойдут к любому наряду.

Что: украшения из смолы

Где: instagram.com/hook_hands_workshop

Цена: от 900 до 2000 руб.

Набор косметики порадует любую женщину. Фото: wildberries.ru

УХОД ЗА СОБОЙ

Бокс с косметикой — идеальный подарок для любой представительницы слабого пола.

Что: Beauty Box

Где: wildberries.ru

Цена: 1248 руб.

Что внутри: Самые необходимые уходовые средства: гидрогелевая маска для глаз и губ, тканевая увлажняющая маска для лица, роллер-массажер для лица и тела из натурального камня, хайлайтер, а также гималайская соль крупного помола и косметическая повязка для волос OMG. Набор упакован в красивую коробку с бумажным наполнителем, упаковочной бумагой и атласной лентой. В набор входит открытка, на которой можно написать приятные пожелания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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