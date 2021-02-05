Камеру — на голову, пульт — в рот: как работают воздушные видеооператоры

Дмитрий снимает в воздухе уже четыре года. Фото: личный архив героя.

40-летний житель Новосибирска Дмитрий Колосов не знает, что такое пыльный кабинет и ежеквартальные отчеты. Его офис — небо голубое да салон небольшого самолета. Вместо справок и докладов — фотографии и видео счастливых людей. Дмитрий — воздушный видеооператор. Его профессия опасна и романтична.

О безграничной любви к облакам, увлекательном процессе небесной съемки и почему люди с куполом за спиной начинают петь — читайте в материале КП-Новосибирск.

МЕЧТАЛ СТАТЬ ЛЕТЧИКОМ

Любовь к небу у Дмитрия с детства. Отец работал летчиком гражданской авиации, поэтому, будучи мальчишкой, наш герой всегда с интересом слушал увлекательные рассказы о пилотах и их нелегком труде.

— В 1994 году я вступил в аэроклуб и пошел к своей мечте. Учился на летчика, в том же году попробовал первый раз прыгнуть с парашютом. И понеслось, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Колосов.

Для прыжка нужно специальное обмундирование. Фото: личный архив героя.

Сейчас на счету сибиряка больше 1000 прыжков. А вот в воздушного оператора парашютист переквалифицировался случайно.

— Я люблю и летать, и снимать. Решил попробовать совместить эти занятия. По факту на воздушного оператора нигде не учат. Начал искать информацию в интернете, как этим делом другие люди занимаются. Так и учился, — вспоминает сибиряк.

Одна из работ Дмитрия. Фото: личный архив героя.

6 КИЛОГРАММОВ НА ГОЛОВЕ

Чем больше Дмитрий погружался в эту тему, тем больше тонкостей и нюансов узнавал. К примеру, всю аппаратуру операторы крепят к шлему. Для съемки нужны фотоаппарат и две экшен-камеры для видео, одна из них — запасная, мало ли что в небе пойдет не так, а быстренько вернуться и взять нужное в тумбочке — не вариант.

— Оборудование я контролирую пультом. Подсоединил все камеры к нему. Когда поднимаемся в небо, держу пульт во рту, а в полете управляю им с помощью языка. Там всего одна кнопка. А камеры для видео я включаю еще перед прыжком, в самолете. У меня всего 60 секунд, чтобы сделать хорошие кадры как сверху, так и снизу, — объясняет Дмитрий.

На голове обязательно фотоаппарат и две камеры для видео. Фото: личный архив героя.

Для работы оператором нужен не только большой опыт в прыжках с парашютом и хорошая техника, но и соответствующая физическая подготовка. Ведь приходится не только экипировку на себя надевать, но еще и держаться за край самолета, чтобы пропустить желающих получить крутые кадры, вперед.

— Мой шлем с аппаратурой весит 6 килограммов. Комбинезон с крыльями — специальный легкий плюс парашют за спиной. Я всегда из самолета выхожу первым и цепляюсь за край двери. Только так можно сделать кадры тандема или группы людей сверху, — утверждает сибиряк. — Если самолет в воздухе тряхнет, то и сорваться могу. Был такой случай. Летел потом в одиночестве, любовался пейзажами.

Оператор прыгает первым. Фото: личный архив героя.

Получается, профессия все-таки требует определенного мастерства. Вряд ли обычный видеооператор, привыкший снимать на земле, справится с такой задачей в воздухе. И это еще не все нюансы. Есть много других сложностей:

— Трудно всегда держать человека в кадре, что бы ни происходило вокруг. Нужно правильно подстроиться под летящих, учесть расстояние и скорость. Это не сразу получалось — с опытом пришло. Ракурс выбираю против солнца, чтобы не засветить кадры.

«МНОГИЕ ПОЮТ И МАТЕРЯТСЯ В ВОЗДУХЕ»

Прыгнуть с парашютом может любой желающий, если нет каких-то медицинских противопоказаний. Нередко в воздухе у людей раскрываются внезапные таланты. Хрупкие девушки могут начать ругаться, как сантехники, а серьезные мужики вдруг начинают петь.

— Это происходит из-за выплеска адреналина. Пением многие себя успокаивают — вроде прыгать не так страшно. Многие при приземлении начинают землю целовать, что наконец-то ногами ее чувствуют, — улыбается мужчина.

На голове оператора шестикилограммовое оборудование. Фото: личный архив героя.

Кажется, вот она, романтика — летишь и снимаешь. Однако не все так гладко в профессии воздушного оператора. Можно не только кадры испортить, но еще и травмы получить.

— Бывает, операторы зарабатывают растяжение или вывих позвонков. Это происходит из-за смены скорости падения в воздухе, когда купол раскрывается. Я уже травмировал шею около 10 раз. Благо восстанавливался относительно быстро, — добавляет Дмитрий.

Несмотря на такие минусы, Дмитрий очень любит свою работу. Он надеется, что парашютный спорт в Новосибирске станет популярнее и желающих прыгать станет еще больше. А он всегда готов составить экстремалам компанию и сделать на память красивые фото и захватывающие дух видео.

Главное - выбрать ракурс. Фото: личный архив героя.

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