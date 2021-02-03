Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 4 февраля 2021 года: заболели 1833 ребенка

За сутки COVID-19 обнаружили у 135 сибиряков. Фото: ИВАНОВА Диана

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 4 февраля 2021 года не радуют: за сутки COVID-19 обнаружили у 135 человек. Всего с начала пандемии в регионе заразилось 32652 человека. Но есть и хорошие вести: выздоровели уже 30155 пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе заразилось 32 652 человека. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛО 7 ЧЕЛОВЕК

За минувшие сутки в регионе от ковида скончались еще 7 пациентов. В областном оперштабе рассказали, что о них известно: это мужчины 42 лет, 71 года, 82 лет и женщины 35 лет, 61 года, 67 лет, 84 лет. Всего в Новосибирской области коронавирус унес жизни 1250 человек.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 6 ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки коронавирусом в Новосибирской области заразились еще 6 ребятишек. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заболело 1 833 ребенка. Сейчас в больницах города и области с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом лежат 6 детей.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 135 человек

Количество пациентов в реанимации: 103 человека

Масочный режим: действует до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновят свою работу с 1 февраля

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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