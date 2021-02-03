«Я вам лица пораспинаю!»: сибирского тиктокера арестовали на трое суток за видео из участка полиции

Николая (слева на фото) задержали после того, как он с другом обворовал супермаркет. Фото: "АСТ-54"\соцсети

В Новосибирской области Чулымский районный суд арестовал местного тиктокера, который устроил прямую трансляцию из полицейского участка. Сама история, связанная с задержанием хулиганов, произошла еще в ноябре 2020 года. 18-летнего Николая В. и его друзей оперативники взяли после погрома в сельском магазине.

Очарованные романтикой воровской жизни подростки решили хайпануть на своей печальной участи. Происходящее воспринимали как игру и с восторгом хвастались подписчикам, что оказались в МВД.

Вместо того чтобы во всем сознаться и раскаяться в содеянном, сельские блогеры примерили на себя роль непокорных криминальных авторитетов. Матерились, прославляли АУЕ* и транслировали все это в TikTok. Например, на замечание полицейского Николай выдал такую тираду:

— Мне вообще пофигу. Родной, ты меня напугать решил? АУЕ*! Вы до фига крутые мусора, что ли? Ненавижу вас! Из-за вас мой батя подох. Я вам всем лица пораспинаю. Поймаемся еще на районе, — кричит парень.

Правоохранители отреагировали на эту минуту славы по-своему. И поставили тиктокеру-заводиле лайк в виде административного дела.

— Согласно материалам дела В. умышленно, публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, в частности — сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok, употреблял ненормативную лексику и пропагандировал среди несовершеннолетних воровские понятия российской криминальной среды, направленные на возбуждение вражды по отношению к правоохранительным органам как представителям института власти, отрицающие при этом общепринятые моральные принципы и главенствующую роль права, — сообщается на сайте Чулымского районного суда. — В силу статьи 1 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» произошедшее является экстремистской деятельностью.

Действия блогера оценивали по административной статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Николаю назначили трое суток ареста (максимальное наказание, которое грозило, — 15 суток).

Суд вынес решение еще 22 января. После ареста активность сельского блогера в соцсетях резко снизилась. Парень провел за решеткой несколько дней, на собственном опыте испытал все прелести последствий воровской жизни и, вероятно, его постигло глубокое разочарование. TikTok он больше не ведет.

* Запрещенная в России организация.

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