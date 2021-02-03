При устранении аварии в микрорайоне «Чистая слобода» выявлены дополнительные повреждения

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

На месте происшествия создан оперативный штаб в составе представителей ГУ МЧС по Новосибирской области, администрации города и района, электросетевой организации АО «РЭС» и застройщика микрорайона.

Напомним, что «02» февраля 2021 года в результате несогласованных с сетевой организацией работ по проколу грунта в м-не «Чистая слобода» произошло повреждение трех кабельных линий (КЛ) 10 кВ, что привело к аварийному отключению электроснабжения 5 абонентских ТП (не являются частью электросетевого хозяйства АО «РЭС»), 16 многоквартирных домов, 1 детского сада.

В процессе выполнения восстановительных работ выявлено дополнительное повреждение еще одной КЛ, таким образом, повреждены все питающие линии – и основные, и резервные. Определен виновник повреждения линий электропередачи – работы по проколу грунта выполнялись силами подрядной организации застройщика микрорайона. Оформлен соответствующий акт о повреждении объектов электрических сетей на ООО «Спецпромстрой».

В настоящее время со стороны АО «РЭС» выполнены следующие работы в рамках устранения аварии:

• организовано предоставление 3 резервных источников электроснабжения (генераторных установок), подключены социально-значимые объекты (детский сад, индивидуальные тепловые пункты в МКД) и часть МКД (остаются отключенными дома по ул. Спортивная, 13/1, 15 и ул. Титова, 252/2);

• еще 2 генератора из филиалов компании находятся в пути, по прибытию к ним будут подключены оставшиеся абонентские подстанции;

• обнаружены места повреждения на двух из четырех поврежденных КЛ, участки готовятся к монтажу.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Группировка сил и средств АО «РЭС» была усилена, всего в ликвидации последствий аварии задействовано 8 бригад, 19 человек и 15 единиц техники. В настоящее время работы по устранению повреждений кабельных линий продолжаются. Полное восстановление электроснабжения прогнозируется до конца дня.

Оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить:

• на официальном сайте АО «РЭС» www.eseti.ru в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где реализована возможность адресного поиска;

• по телефонам оперативно-диспетчерских служб филиалов компании;

• в аварийной службе УК или ТСЖ (телефоны указаны на информационных стендах в подъездах),

• в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) г. Новосибирска по телефону 051 и на сайте 051.novo-sibirsk.ru.