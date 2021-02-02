В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Ежегодно в компании выполняют целый комплекс мероприятий по строительству, модернизации, ремонту и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства. Качественно и своевременно выполненные работы позволяют обеспечивать стабильное функционирование всего электросетевого комплекса региона, особенно в период осенне-зимнего максимума нагрузок.

Главным итогом прошлого года в части реализации основных производственных программ можно считать тот факт, что ограничительные меры в период пандемии не повлияли существенно на исполнение годовых планов АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В течение 2020 года энергетиками были выполнены мероприятия по капитальному ремонту электросетей, на 100% укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, проведено обновление автопарка, завершен ряд ключевых проектов инвестиционной программы, в том числе проведена модернизация сотен километров линий электропередачи и подстанций.

На 2021 год планируемый объем инвестиций АО «РЭС» составляет 2472 миллиона рублей. Основная часть средств в структуре инвестпрограммы Общества, реализуемой на территории Новосибирска и Новосибирской области, предусмотрена по следующим ключевым направлениям:

• строительство электрических сетей 0,4-110 кВ для обеспечения возможности технологического присоединения электроустановок потребителей (663 миллиона рублей);

• реконструкция объектов электросетевого хозяйства 35-110 кВ (16 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 351 миллион рублей);

• реконструкция и строительство электрических сетей 10-0,4 кВ с целью повышения надежности электроснабжения потребителей и обеспечения надлежащего качества электрической энергии (95 проектов, 565 миллионов рублей);

• строительство электрической подстанции (далее - ПС) 110 кВ «Залив» (объем инвестиций на 2021 год - 113 миллионов рублей);

• исполнение установленных Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ обязательств по установке приборов учета, вышедших за межповерочный интервал (500 миллионов рублей).

Строительство объектов электросетевого хозяйства прежде всего осуществляется для обеспечения возможности технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям, а также для развития распределительной сети на территории региона с целью повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В 2021 году энергетики собираются существенно увеличить показатели по данному направлению инвестиционной деятельности. На исполнение обязательств по технологическому присоединению заявителей АО «РЭС» направит 663 миллиона рублей, что на 44% превышает фактический уровень 2020 года. Компания планирует построить 160 трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ установленной мощностью не менее 30 МВА, а также 227 километров ЛЭП 0,4-10 кВ. В то время как за 2020 год построено и введено в эксплуатацию более 100 ТП 10/0,4 кВ установленной мощностью более 17 МВА и более 130 километров линий электропередачи 0,4-10 кВ.

Одним из ключевых проектов инвестпрограммы АО «РЭС» является строительство новой высоковольтной подстанции 110 кВ «Залив» и питающих ЛЭП 110 кВ в районе пос. Верх-Тула Новосибирского района. Полная стоимость проекта превышает 770 миллионов рублей, сроки реализации - 2019 - 2023 годы. Строительство ПС 110 кВ «Залив» позволит создать возможность технологического присоединения потребителей в зоне действующих перегруженных центров питания ПС 35 кВ «Верх-Тула», ПС 110 кВ «Толмачевская». Это, безусловно, будет способствовать экономическому и социальному развитию территорий на юго-западном направлении от Новосибирска (в районе поселков Верх-Тула, Ленинский, 8 Марта, Тулинский, имени Крупской, Красный Восток, Голубой Залив и др.). В последние годы здесь наблюдается существенный рост объемов потребления в связи с массовой застройкой и открытием крупных производственных площадок.

Также в 2021 году строительство и реконструкция сетей 10-0,4 кВ планируются сразу в нескольких районах Новосибирской области: г. Бердск, г. Чулым, г. Барабинск, р. п. Сузун, пос. Верх-Тула, р. п. Колывань, р. п. Чаны, с. Кыштовка, р. п. Мошково, р. п. Краснозерское, г. Тогучин, р. п. Дорогино, р. п. Ордынское, с. Венгерово и др. (более 60 проектов). В прошлом году мероприятия по строительству и реконструкции сетей 10-0,4 кВ также осуществлялись в некоторых отдаленных районах региона, в том числе с. Аул-Тандов Барабинского района, с. Витинск Северного района, с. Чингис Ордынского района, г. Купино, с. Баган, г. Барабинск, р. п. Сузун, р. п. Чаны и др. (всего более 50 проектов с совокупным объемом более 220 миллионов рублей).

Для бесперебойного функционирования электросетевого хозяйства и обеспечения надежного электроснабжения потребителей помимо реализации масштабной инвестиционной программы АО «РЭС» ежегодно осуществляет выполнение капитальных ремонтов обширного перечня объектов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В 2021 году планируется отремонтировать:

• 1811 километров воздушных линий электропередачи классами напряжения 0,4-110 кВ;

• 6,45 километра кабельных линий;

• 201 подстанцию 35-110 кВ;

• 543 распределительных пункта (РП) и трансформаторные подстанции (ТП) классами напряжения 10/6/0,4 кВ.

Кроме того, запланирован ремонт 125 зданий административно-производственного назначения и 323 единиц автотранспортной техники.

Объем затрат, направленных на выполнение ремонтной программы в 2021 году, составит порядка 700 миллионов рублей, что на 6% превышает уровень прошлого года.

В целом, за последние годы АО «РЭС» существенно увеличило объемы реализуемых производственных программ, что положительно сказалось на надежности электроснабжения региона. Благодаря своевременному ремонту и техническому перевооружению энергооборудования за последние три года удалось значительно снизить аварийность, сократив количество технологических нарушений на 669 случаев, а продолжительность отключений - почти вдвое (с 2,22 часа до 72 минут).

Повысить надежность, обеспечить бесперебойность электроснабжения существующих потребителей, создать возможность развития - вот основные приоритеты АО «РЭС».