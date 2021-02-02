Управляющий Западно-Сибирским филиалом Газпромбанка Намжил Урбанаев покинул свой пост

Намжил Урбанаев. Фото: leaderstoday.ru

Газпромбанк официально объявил о том, что вице - президент – управляющий филиалом «Западно-Сибирский» Газпромбанка Намжил Урбанаев покидает Банк после 25 лет успешной работы. Как сообщается в пресс-релизе, он планирует сосредоточиться на своих проектах.

Урбанаев пришел в банк в 1995 году и прошел путь от специалиста кредитного отдела в Томске до Вице-Президента – управляющего филиалом «Западно-Сибирский», которым он руководил 14 лет.

- Мы благодарим Намжила Урбанаева за многолетнюю добросовестную работу. За эти годы филиал «Западно-Сибирский» стал одним из ключевых. Профессиональная команда, которую удалось собрать Урбанаеву, принимает самое активное участие в решении поставленных перед Банком задач. В регионе растет число корпоративных и розничных клиентов. За свой труд Намжил Урбанаев неоднократно получал отраслевые и региональные награды. Искренне желаем Намжилу профессиональных успехов и реализации самых смелых идей и планов, – сообщил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

После ухода Урбанаева банк намерен укрупнить филиальную сеть до макрорегиона. Так, Новосибирская, Кемеровская, Омская и Барнаульская дирекции станут равнозначными частями единой структуры, руководить которой будет вице-президент – управляющий Западно-Сибирским регионом Павел Щербаков, ранее возглавлявший Кемеровский филиал Газпромбанка.

- Это продуманное решение, которое обеспечит оптимальное распределение функций и устойчивость ключевых показателей эффективности. Уверен, что этот шаг позволит Газпромбанку продолжить динамичное развитие в регионе и сделать максимально удобным для клиентов взаимодействие с Банком, – прокомментировал изменения Дмитрий Зауэрс.