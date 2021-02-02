«Мы их всегда ждем»: как волонтеры помогают медикам победить коронавирус

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Встреча волонтеров и врачей прошла в онлайн-формате: задачей форума было обсудить совместную работу во время пандемии, поделиться друг с другом опытом, предложить меры помощи детям с инвалидностью, ветеранам и пенсионерам. Обо всех самых интересных инициативах - в нашем материале.

«Мы их всегда ждем»

Начнем с того, что в январе автоволонтеры по всей России совершили около 50 тысяч выездов, а добровольцы передали медикам из «красных» зон более 800 тысяч продуктовых наборов и почти 2 миллиона горячих обедов.

Главный врач Городской клинической поликлиники № 22 Татьяна Федоринина подчеркивает: забота и поддержка для медиков очень важны.

- Приходим в клинику в полвосьмого и уходим зачастую и в 9, и в 10 часов вечера. Иногда бывает так, что докторам, фельдшерам и медсестрам некогда даже чай попить, к тому же на базе поликлиник нет буфетов, а куда-то сбегать за салатами - проблема. Поэтому горячие обеды очень нужны, это дорогого стоит, это реальный знак внимания со стороны волонтеров. Мы их всегда ждем. И мы очень-очень благодарны, - поделилась Татьяна Федоринина.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Волонтеры покупают медикаменты, продукты. Они принимают звонки без выходных. Кроме материальной помощи, очень важна и моральная поддержка: поговорить, приободрить, успокоить.

- Общественники работают в поликлиниках на термометрии, в регистратуре, оказывают помощь, доставляя льготные лекарства жителям из группы риска. Исходя из конкретных потребностей каждого медучреждения, мы проводим в поликлиниках термометрию, привозим антисептики, маски, кислородные концентраторы, бесплатные горячие обеды и помогаем терапевтам добраться до пациентов. Кроме того, мы оказываем посильную помощь горожанам и сельским жителям: вручаем планшеты и ноутбуки многодетным семьям, - рассказала руководитель волонтерского центра «Единой России» в Новосибирской области Юлия Швец.

Вакцинация от коронавируса

Во время II Социального форума поступило предложение оперативно вакцинировать волонтеров, чтобы защитить самих добровольцев, а также не заразить людей из группы риска, которым они помогают. Кроме того, волонтеры будут информировать граждан о возможности вакцинации.

Новосибирский волонтерский центр «Единой России» планирует распространять информационные буклеты о профилактике коронавирусной инфекции, рассказывать о ходе массовой вакцинации жителям города и области, информировать о местах проведения и способах записи на процедуру.

Добровольцы в Ленинском районе Новосибирска приступят к информированию горожан первыми. Людей будут приглашать поставить прививку в пункте вакцинации поликлиники № 24.

Фото: er.ru

Важные вопросы

На II Социальном форуме волонтеры перечислили темы, которые важно решать не только на региональном, но и на федеральном уровне.

Ввести обязательное лицензирование частных домов престарелых, ужесточить для них санитарные и противопожарные нормы предложил Алексей Солонкин, депутат Брянского горсовета. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал использовать трекеры для информирования о состояния здоровья пожилых и людей с серьезными заболеваниями. В случае необходимости специальные устройства помогут врачам оперативно оказать нуждающимся экстренную помощь. В Ленинградской области есть опыт такой работы, и его можно распространить на всю страну. Роман Пономаренко, руководитель Нижегородской общественной организации инвалидов «Ковчег», депутат городской Думы Нижнего Новгорода, предложил включить детей-инвалидов в список тех, кто имеет право на обслуживание вне очереди в социальных учреждениях. Сейчас такая возможность доступна только инвалидам I и II групп.

В завершение форума Дмитрий Медведев призвал вновь организовать сбор средств из партийных взносов и благотворительных пожертвований на оказание помощи гражданам и медикам в условиях пандемии.