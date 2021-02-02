Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 3 февраля 2021 года: зараза унесла жизни 1243 человек

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 132 жителей региона. Фото: ИВАНОВА Диана

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 3 февраля 2021 года таковы: за сутки у 132 человек обнаружили COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 32517 новосибирцев. На сегодняшний день регион занимает 34 место в общероссийской статистике по заболеваемости.

С начала пандемии коронавирус выявили у 32 517 человек. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛО 10 ЧЕЛОВЕК

За последние сутки коронавирус унес жизни 2 мужчин и 8 женщин.

— Скончались мужчины в возрасте 50 лет и 69 лет, и женщины в возрасте 54 года, 61 год, 62 года, 63 года, 73 года, 75 лет, 81 год, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1243 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

В реанимациях находятся 102 человека. К аппаратам ИВЛ врачи подключили 22 пациента.

СТАЛО БОЛЬШЕ ВЫЗДОРОВЕВШИХ

За последний день выздоровело больше новосибирцев, чем заболело — 202 человека. В сумме с начала пандемии выздоровели 29949 пациента.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 132 человека

Количество пациентов в реанимации: 102 человека

Масочный режим: действует до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновят свою работу с 1 февраля

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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