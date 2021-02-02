Новосибирцев предупредили о «температурных качелях»: врачи дали совет, как их пережить

Новосибирск ждут снегопады и сильный ветер. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Синоптики предупредили новосибирцев о температурных перепадах в ближайшие три дня. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, днем 3 февраля придет потеплеет до -3…-5 градусов, 4 февраля будет -6…-8 градусов. А вот к ночи 5 февраля температура резко понизится до -15...-20, а днем снова повысится до -10 градусов. Вместе с «температурными качелями» в Новосибирск придет сильный ветер до 18 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что из-за метели на дорогах ничего не будет видно на расстоянии 500 метров.

КП-Новосибирск узнала у главного врача новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирины Большаковой, как людям пережить такие прыжки температуры.

— На перепады температур внимание обращают обычно метеочувствительные люди. Им совет — умеренно в эти дни заниматься физическими упражнениями, следить за диетой и стараться меньше испытывать стресс, насколько это возможно при современном образе жизни, больше отдыхать. Конечно, если у человека при атмосферных изменениях сильно повышается или понижается давление, появляется головная боль или другие симптомы, то надо обращаться к врачу, — сообщила КП-Новосибирск Ирина Большакова.

Главврач станции скорой помощи также отметила, что на большинство сибиряков смена температуры никак не повлияет, поэтому следует только одеваться по погоде.

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