Коронавирус в Новосибирске последние новости на 2 февраля 2021 года: умер 83-летний сибиряк

Сообщаем последние данные на 1 феварля 2021 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 2 февраля 2021 года: за сутки еще у 134 человек обнаружили COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 32 385 новосибирцев. На сегодняшний день Новосибирск занимает 34 место в общероссийской статистике по заболеваемости.

Заболеваемость коронавирусом за сутки. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat Читайте на WWW.NSK.KP.RU: https://www.nsk.kp.ru/daily/1712104/4345051/

УМЕРЛО 8 ЧЕЛОВЕК

За последние сутки коронавирус унес жизни 8 новосибирцев. Самому старшему было 87 лет.

— Это мужчины в возрасте 63 года, 63 года, 65 лет, 87 лет и женщины в возрасте 56 лет, 57 лет, 80 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 233 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

В реанимациях находятся 109 человек. К аппаратам ИВЛ врачи подключили 23 пациентов.

ВЫЗДОРОВЕЛИ 92 ПАЦИЕНТА

1 февраля в Новосибирской области выписались из больниц 92 пациента. В сумме за все время пандемии выздоровело 29 747 сибиряков.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 134 человека

Количество пациентов в реанимации: 109 человек

Масочный режим: действует до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновят свою работу с 1 февраля

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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