Новосибирск станет новогодней столицей России: чиновники объяснили плюсы такого статуса

Похоже, Дед Мороз собрал в Калуге всех своих братьев. Фото: Агентство развития туризма Калужской области.

Новосибирск сорвал маленький джек-пот. Через два года сюда слетятся и съедутся иностранные туристы. Город ждет Молодежный чемпионат по хоккею, а значит, будут гости, веселье и слава. Но это, оказывается, не все. В том же 2023 мегаполис станет новогодней столицей России. Есть такой переходящий статус, которым мы примем у Нижнего Новгорода.

Дед Мороз-меломан – обычное дело для новогодней столицы. Фото: Агентство развития туризма Калужской области.

- Мы долго пробивали эту тему, - призналась КП-Новосибирск вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. - Мы планируем, что на чемпионат мира приедет много гостей. Помимо спортивных объектов и соревнований людям нужно что-то показать, рассказать о городе. Помимо туристов, мы хотели бы, чтобы жители и нашей родины узнали о городе более подробно, более интересно и более качественно.

Во время праздников в Калуге было много всевозможных шоу. Фото: Агентство развития туризма Калужской области.

Традиция назначать новогоднюю столицу России идет с 2012 год. Первой была Казань. Придание городу такого статуса - придумка Министерства культуры. Но что она реально дает? Федеральный бюджет даст нам денег на небывало красивые гирлянды и световые шоу? Нет. Денег из государственной казны нам не обещают. Так в чем же плюсы необычного статуса? Чтобы выяснить, звоним в Калугу – именно она была столицей месяц назад, когда мы встречали 2021.

Собаки тоже поучаствовали в празднике. Фото: Агентство развития туризма Калужской области.

- Статус новогодней столицы позволяет городу привлечь много гостей, туристов. Месяц идут торжества, и весь этот месяц в город приезжают гости - и из области, и из других регионов. Гости приезжают не с пустыми руками, а с деньгами. Мы насчитали более 165 тысяч гостей! И в совокупности это дало приток в город более 1 миллиарда 250 миллионов рублей, - рассказал КП-Новосибирск начальник управления экономики и имущественных отношений Калуги Владимир Васин. - Это позволило нам на 100% в последние две недели перед Новым годом и сразу после на 100% заполнить все гостиницы, позволило загрузить общепит. Бизнесменам мы дали возможность хорошо заработать в такой тяжелый год.

Возможно, шаманы призвали в Калугу удачу и счастье. Фото: Агентство развития туризма Калужской области.

Наш собеседник считает, что у Новосибирска возможностей окажется еще больше, ведь через два года (трижды плюем через плечо) будут открыты границы. А значит, нам повезут не только рубли, но также доллары, евро и, несомненно, юани.

Калуга, кстати, не только радостно принимала траты гостей, но и тоже щедро вкладывалась. Казна по случаю своей столичности позаботилась, чтобы город был украшен особенно ярко. Да и с малым бизнесом договорились: они получают право работать на популярных городских локациях, но с них – побольше огней, антуража и настроения.

Предпринимателям предложили обустроить городские локации. Фото: Агентство развития туризма Калужской области.

- Несколько городских площадок отдали бизнесменам города, которые на них организовали тематические зоны, красиво оформленные рождественские ярмарки. Это стало своеобразной изюминкой нашей новогодней столицы. И бизнес, и гости остались дольны, - уверяет Васин.

Редакция КП-Новосибирск полюбопытствовала, что именно происходило в Калуге в разгар праздников. И да, программа была насыщенной. Ярмарки, концерты, квесты, огненный фестиваль и фестиваль уличных театров, кулинарный праздник, съезд Дедов Морозов. Как думаете, чем сможет достойно ответить Новосибирск?

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