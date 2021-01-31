«Дочка два месяца не вставала с постели»: сибирячка отсудила у танцевальной студии 250 тысяч рублей за сломанный позвоночник ребенка

Раньше Маша Дружинина была жизнерадостной девочкой. Фото: личный архив

Семиклассница Маша Дружинина с детства мечтала заниматься танцами и очень обрадовалась, когда подруга позвала ее в студию вместе с собой. Девочка уговорила маму записать ее на тренировки, и прозанималась там год. Танцоры готовили отчетный концерт со сложным трюком, где Маша забирается на плечи мальчику и падает спиной вперед на руки других детей. Четыре раза девочка смогла выполнить трюк, но на пятый раз танцоры ее не удержали, и ребенок упал спиной на голый и жесткий пол.

— Я даже представить не могла, что тренер ставит такие акробатические номера с ребенком. Маша упала спиной назад с высоты двух метров, дочка ненадолго потеряла сознание. Но тренер не вызвал «скорую», а дал воды и отправил домой. Маша едва добралась до дома, и из-за сильных болей утром не смогла встать с кровати— мы поехали в больницу, — рассказала КП-Новосибирск мама Елена Дружинина.

Врачи поставили диагноз — компрессионный перелом семи позвонков. Девочка три недели лежала на специальной жесткой кровати почти не вставая, ей пришлось носить корсет. Дома у девочки вместо мягкого матраса была специальная доска. До конца года Машу перевели на домашнее обучение.

По словам мамы, после травмы девочки тренер по танцам заявил — произошел несчастный случай и вины его тут нет. И предложил Маше ходить на вокал вместо занятий танцами.

— Он сказал: «Какая проблема, я сам переломанный весь. Медицина у нас бесплатная». Уровень ответственности педагога поражает. Мало того, еще и детей настроил против дочки — они перестали общаться с Машей. Дочке даже писали в соцсетях: «Ты все выдумываешь». От нее отвернулись все, кроме одной подружки, — уверена Елена Дружинина.

После выписки дочери сибирячка написала заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело. Мама также подала в суд иск о компенсации морального вреда.

В пятницу, 29 января, Ленинский районный суд частично удовлетворил иск и постановил выплатить семье Дружининых 250 тысяч рублей. Руководитель танцевальной студии уже подал подал апелляцию на решение суда.

А Маша до сих пор тяжело переживает случившееся:

— Дочка рыдает, замкнулась в себе, стала плохо спать. Яркие платья сменила на черные вещи, нет одежды другого цвета. Это психологическая травма, она даже опаснее перелома, — рассказала Елена Дружинина. — Будто звездочку погасили.

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