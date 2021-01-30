Китайский Новый год 2021 в Новосибирске: программа праздника, куда сходить

Китайский Новый год наступит 12 февраля. Фото: Евгения ГУСЕВА

Китайский Новый год 2021 в Новосибирске будут праздновать 12 февраля. Если вы еще не решили, куда отправиться с родными или друзьями, вам пригодится наша подсказка — «Комсомолка» подготовила афишу самых ярких мероприятий на этот день.

КОНЦЕРТ

Что: Сибирский хор «Новый год по Восточному календарю» (12+)

Где: Концертный зал «Евразия»

Когда: 12 февраля в 19.00

О чем: Новый год уже отшумел, а вы так и не успели почувствовать атмосферу праздника? Или просто соскучились по хорошему настроению? Сибирский хор это исправит! Повод есть — Новый год по восточному календарю! Ведь 2021 год Быка официально начнется именно 12 февраля. Давайте отметим его вместе с русским размахом и колоритом!

Цена: от 300 до 800 руб.

ТЕАТР

Что: опера «Волшебная флейта» (12+)

Где: Новосибирский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 12 февраля в 19.00

О чем: Царица ночи поручает принцу Тамино вызволить из заточения свою дочь Памину, похищенную злым Зарастро. Ради любви принц решает освободить девушку любой ценой. Царица ночи дарит ему волшебную флейту, которая поможет пройти все испытания, а спутник Тамино птицелов Папагено получает колокольчики, заставляющие плясать каждого, кто их услышит. Герои отправляются спасать девушку с твердым намерением убить Зарастро. Однако они встречают жрецов, которые открывают им настоящую правду. Зарастро оказывается мудрым правителем, который похитил девушку по велению богов. Царица ночи жаждет его смерти, только чтобы приумножить свое могущество… Тамино и Папагено ждет нелегкий путь, полный испытаний, соблазна и коварства, но и доброго юмора, верной дружбы и светлой любви.

Цена: от 500 до 700 руб.

МУЗЕЙ

Что: выставка «Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура» (12+)

Где: Новосибирский государственный художественный музей

Когда: до 14 февраля

О чем: Сергей Филатов создает произведения, балансирующие между чувственностью и технологическими стратегиями, вещественностью и имматериальными вибрациями, математической выверенностью и рукотворностью. Художника интересуют парадоксальные взаимодействия, которые раскрывают акустические свойства материалов — металлов, стекла, полимеров. В ходе продолжительных исследований он открывает принципы звукоизвлечения, которые обнажают новый потенциал объектов и веществ.

Цена: от 150 руб.

ВЫЕЗДНЫЕ ТУРЫ

Что: MAX BUS

Где: горнолыжный курорт Шерегеш

Когда: с 12 по 14 февраля

О чем: Пятничные туры — это отдельный вид любви! Вроде как и полную неделю отработал, а вроде как и офигенные выходные провел! Тебя ждут крутая природа, снежные покатушки, настольные игры, веселье, новые знакомые и старые друзья, дружно-снежная фотосессия и безлимитное счастье!

Цена: справки по тел. (383) 227-99-22

ДЕЛЬФИНАРИЙ

Что: Выставка морских рыб

Где: Дельфинарий

Когда: 12 февраля с 10.00 до 20.00

О чем: Аквариум с подводным туннелем, в экспозиции задействовано 30 исключительно морских аквариумов. Новосибирцы и гости города смогут увидеть своими глазами более 300 видов рыб, мурен, скатов, акул, осьминога и других обитателей морей и океанов.

Цена: 500 руб.; для детей — 400 руб.

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