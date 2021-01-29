Коронавирус в Новосибирске последние новости на 30 января 2021 года: в минздраве объяснили очереди за прививкой

Новая партия вакцины придет в Новосибирск до конца февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оперативный штаб озвучил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 30 января 2021 года : за минувшие сутки еще у 139 человек обнаружили COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 31982 сибиряка. На сегодняшний день Новосибирск занимает 34 место в общероссийской статистике по заболеваемости.

Статистика по Новосибирской области. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛИ 8 ЧЕЛОВЕК

За последние сутки коронавирус унес жизни 8 новосибирцев. Самому старшему было 92 года.

— Врачи не смогли спасти 71-летнего мужчину и женщины в возрасте 55 лет, 58 лет, 67 лет, 73 лет, 74 лет, 80 лет, 92 лет. Всего в регионе от коронавируса умерло 1209 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В реанимации находится 113 человек: к аппаратам ИВЛ врачи подключили 15 пациентов.

МИНЗДРАВ ОБЪЯСНИЛ ОЧЕРЕДИ ЗА ПРИВИВКОЙ

В министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили, почему людям, которые хотят поставить прививку, приходится стоять очереди за вакциной.

— 100 тысяч доз до конца февраля, и приходить они будут постепенно. Но пока мы не знаем, когда точно будет следующая поставка и в каких количествах, — КП-Новосибирск пресс-секретарь минздрава Новосибирской области Светлана Шуваева.

Кроме того, в министерстве пояснили, если есть проблема с тем, чтобы поставить прививку, необходимо обратиться в минздрав.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 139 человек

Количество пациентов в реанимации: 113 человек

Масочный режим: действует до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновят свою работу с 1 февраля

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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