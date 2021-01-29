Коронавирус в Новосибирске последние новости на 30 января 2021 года: в минздраве объяснили очереди за прививкой

Новая партия вакцины придет в Новосибирск до конца февраля.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Оперативный штаб озвучил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 30 января 2021 года : за минувшие сутки еще у 139 человек обнаружили COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 31982 сибиряка. На сегодняшний день Новосибирск занимает 34 место в общероссийской статистике по заболеваемости.
Статистика по Новосибирской области. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat
УМЕРЛИ 8 ЧЕЛОВЕК
За последние сутки коронавирус унес жизни 8 новосибирцев. Самому старшему было 92 года.
— Врачи не смогли спасти 71-летнего мужчину и женщины в возрасте 55 лет, 58 лет, 67 лет, 73 лет, 74 лет, 80 лет, 92 лет. Всего в регионе от коронавируса умерло 1209 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
В реанимации находится 113 человек: к аппаратам ИВЛ врачи подключили 15 пациентов.
МИНЗДРАВ ОБЪЯСНИЛ ОЧЕРЕДИ ЗА ПРИВИВКОЙ
В министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили, почему людям, которые хотят поставить прививку, приходится стоять очереди за вакциной.
— 100 тысяч доз до конца февраля, и приходить они будут постепенно. Но пока мы не знаем, когда точно будет следующая поставка и в каких количествах, — КП-Новосибирск пресс-секретарь минздрава Новосибирской области Светлана Шуваева.
Кроме того, в министерстве пояснили, если есть проблема с тем, чтобы поставить прививку, необходимо обратиться в минздрав.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 139 человек
Количество пациентов в реанимации: 113 человек
Масочный режим: действует до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.
Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.
Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.
Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса
Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.
Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновят свою работу с 1 февраля
Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.
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