Сибирские ученые придумали, как лечить болезнь Альцгеймера фиолетовой пшеницей

Мышей поделили на три группы и посадили на диету. Фото: ИЦиГ/ОТС.

Новосибирские ученые удивили мир цветными злаками. На сибирских полях заколосились фиолетовая и черная пшеница, синий ячмень. Собрав первый экспериментальный урожай, специалисты Института цитологии и генетики СО РАН, а также Всероссийского института растениеводства имени Н. И. Вавилова стали изучать полезные свойства зерен и уже сделали несколько научных открытий. Корреспонденты КП-Новосибирск заглянули в лабораторию к ученым и узнали, зачем они «раскрашивают» колоски и как это поможет человечеству.

ЦВЕТ ПРОТИВ СЛАБОУМИЯ

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, в мире более 35 миллионов человек страдают деменцией, вызванной нейродегенеративными расстройствами. В основном это люди пожилого возраста. Чаще всего врачи диагностируют у них болезни Альцгеймера и Паркинсона. Несмотря на достаточно развитую медицину, обе болезни в настоящее время остаются неизлечимыми. Ученые всего мира работают над поиском новой, эффективной терапии, способной остановить развитие болезни и даже повернуть этот процесс вспять. Но предупредить болезнь во все времена было лучшим способом лечения. Поэтому сегодня особое внимание уделяется функциональному питанию, точнее — диетической терапии. А тут у нас, можно сказать под боком, выращивают особый сорт пшеницы. Специалисты отметили, что в фиолетовых зернах большое содержание водорастворимых растительных пигментов, по-научному — антоцианов. А чем они полезны, помогли выяснить лабораторные мыши.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН совместно с коллегами из Всероссийского института растениеводства имени Н. И. Вавилова не первый год работают над созданием сортов зерновых культур с повышенным содержанием антоцианов.

— Ранее исследования уже показали, что антоцианы обладают широкой биологической активностью, полезной для здоровья человека. Но обычно речь идет о различных фруктах и ягодах, мы же оценивали воздействие на организм богатой антоцианами зерновой диеты. Зерно с антоцианами сегодня является очень привлекательным сырьем для создания функциональных продуктов питания, поскольку входит в ежедневный рацион большинства людей, лучше хранится и доступно в течение всего года, в отличие от сезонных ягод и фруктов, — рассказала старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН, кандидат биологических наук Олеся Шоева.

Больные грызуны стали умнее после эксперимента. Фото: ИЦиГ.

На необычную диету посадили мышей. В лабораторию принесли хвостатых, страдающих болезнью Альцгеймера. В эту невеселую компанию подселили еще мышей с заболеванием Паркинсона, которые были специально выведены трансгенным способом для изучения данного недуга. Больных животных поделили на две группы — одних кормили зерном обычной пшеницы золотого цвета, а других — фиолетовой, с повышенным содержанием антоцианов. Ну и третья команда грызунов — это обычные здоровые мышки. Им прописали стандартную комбикормовую диету.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Несколько месяцев грызуны не просто ели зерно и комбикорм, а помогали ученым совершать настоящее открытие. За состоянием подопытных тщательно наблюдали и записывали все показатели, чтобы в дальнейшем их сравнить.

— Зерновая диета в обеих группах привела к некоторому снижению веса, но в пределах нормы, и положительному влиянию на баланс холестерина в организме. Но нас больше интересовало влияние на когнитивные способности, и вот тут преимущества антоциановой пшеницы оказались очевидны, — продолжает Олеся Шоева.

Такие выводы удалось сделать после ряда поведенческих экспериментов, к проведению которых подключились специалисты другого института — физиологии и фундаментальной медицины.

— У животных на антоциановой диете с фиолетовой пшеницей было показано улучшение рабочей пространственной памяти. Как раз именно этот тип памяти и страдает одним из первых во время болезни. У мышей также тормозилось снижение способности к обучению, улучшались некоторые биохимические процессы в мозге, а проще говоря, активировались процессы восстановления нейронов, — прокомментировали ход эксперимента сотрудники института.

Таким образом, стало понятно, что фиолетовая пшеница, если ее использовать как составляющую терапевтической диеты, может положительно влиять на пациентов, страдающих болезнями Паркинсона и Альцгеймера.

Ученые выяснили, что цветная пшеница очень полезная. Фото: Предоставлено Институтом цитологии и генетики СО РАН.

Ученые считают, что цветные колосья могут использоваться и в сельском хозяйстве, и в медицине, и в химической промышленности.

— Химики очень интересуются, как можно использовать пигменты наших растений, особенно меланины. Эти пигменты обладают важными свойствами — адсорбируют, это проводники электронов. Например, пытаются применять как адсорбент лузгу подсолнечника, — добавляет Олеся Шоева.

На экспериментальных полях с наступлением сезона появятся еще несколько новых сортов таких злаковых. Авторы цветного урожая уже готовы передать образцы семян в министерство сельского хозяйства для выращивания в более глобальных масштабах. Возможно, скоро для жителей Сибири станет нормой синяя каша на завтрак или серые булочки из черной пшеницы на обед.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru