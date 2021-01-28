Руководство АО «РЭС» приняло участие в отраслевом совете министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Повесткой дня традиционно стало подведение итогов работы за прошлый год и постановка задач на текущий. Совещание прошло под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семки, а основным докладчиком и модератором выступил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

В заседании приняли участие представители органов власти, руководители муниципальных образований и районов области, а также отраслевых предприятий региона. В целях соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических норм в условиях действия режима повышенной готовности совещание проходило в комбинированном формате - очно в зале присутствовали не более 30 человек, остальные участники - в режиме видео-конференц-связи.

Системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области - акционерное общество «Региональные электрические сети» - на отраслевом совете представлял исполняющий обязанности генерального директора АО «РЭС» Владимир Герасимов.

Подводя итоги деятельности за 2020 год, Денис Архипов отметил, что за отчетный период была проведена масштабная работа в части развития электроэнергетики Новосибирской области. Несмотря на пандемию, энергетиками капитально отремонтированы и модернизированы тысячи километров линий электропередачи и трансформаторных подстанций, значительная часть которых являются частью электросетевого хозяйства АО «РЭС».

Ранее министр положительно оценил деятельность компании по реализации инвестиционной программы и подчеркнул, что значительную долю инвестиций в масштабах региона занимает именно инвестиционная программа АО «РЭС». Напомним, что, по предварительному прогнозу, общий объем инвестиций предприятия за 2020 год составил порядка 2,8 миллиарда рублей. Также в ходе заседания была отмечена высокая степень готовности энергетических предприятий региона к прохождению отопительного периода. Немалую долю в достижении такого высокого уровня готовности вносит получение АО «РЭС» паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2020/21 года с индексом готовности 1, что является индикатором полной готовности электросетевого комплекса предприятия к прохождению осенне-зимнего периода.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В завершение доклада министр ЖКХ и энергетики обозначил перечень приоритетных задач на 2021 год, среди которых выделил выполнение планов по реализации федеральных проектов и инженерную подготовку территорий, обеспечивающих экономический рост региона.

Стоит отметить, что во многом направления производственной деятельности АО «РЭС» синхронизированы с реализацией приоритетных проектов развития области. Например, для обеспечения электроснабжения многофункциональной ледовой арены и станции метро «Спортивная», строящихся к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, компания провела реконструкцию подстанции 110 кВ Горская. Также для обеспечения необходимыми энергетическими мощностями перспективных инвестплощадок Новосибирской области энергетики выполнили модернизацию еще нескольких высоковольтных подстанций с увеличением установленной мощности трансформаторов.

Подробнее - на сайте министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области.