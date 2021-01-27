Новосибирские учёные придумали безопасный способ утилизации масок: рассказываем, во что они превращаются

Ученые создали установку для безопасной утилизации ношенных масок. Фото: Институт теплофизики СО РАН.

Ученые из новосибирского Института теплофизики СО РАН создали аппарат, с помощью которого использованные медицинские маски можно превратить в топливо и стройматериалы.

— Одноразовые СИЗы сделаны из синтетических материалов, которые разлагаются в природе до 200 лет. Кроме того, использованная маска сама распространяет заразу. В нашем институте любые медицинские отходы утилизирует плазменная установка. Все происходит внутри агрегата при температуре 1300 градусов, без участия кислорода. То есть, это не сжигание, а обработка струей плазмы. На выходе получаются вещества, безопасные для экологии. Наша экспериментальная установка за час утилизирует 20 килограммов медицинских отходов — около 6 тысяч масок, — рассказала КП-Новосибирск кандидат физико-математических наук, сотрудник Института теплофизики СО РАН Людмила Перепечко.

В реакторе создаются вещества, которые можно использовать как топливо и стройматериалы. Фото: Институт теплофизики СО РАН.

Достоинство разработки ученых в том, что мусор, прежде чем отправить в «печь», можно не сортировать. После обработки масок в плазменном реакторе получается остеклованный шлак и синтез-газ. Синтез-газ — смесь монооксида углерода и кислорода — можно применять как топливо в энергетике. А из остеклованного шлака делать дорожное покрытие и материалы для постройки фасадов.

В планах ученых - увеличить мощность аппарата почти в 8 раз. Фото: Институт теплофизики СО РАН.

— Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить мощность реактора. Тогда он сможет перерабатывать до 150 килограммов медицинских отходов в час. Установку можно будет использовать в промышленности. Кроме того, мы планируем, чтобы реактор производил топливо и сам же его потреблял. Пока установка работает на электричестве, а в будущем может перейти на синтез-газ, что очень экономично, — говорит Людмила Перепечко.

Разработкой сибирских ученых заинтересовались российские, китайские и польские предприятия, сейчас с ними ведутся переговоры.

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