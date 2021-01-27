«Встретите врача - поклонитесь ему»: как «Единая Россия» помогает Новосибирску бороться с коронавирусом

Дмитрий Асанцев и Валерий Ильенко ответили на вопросы слушателей Радио «Комсомольская правда». Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Председатель Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев и заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирской области Валерий Ильенко побывали в гостях на Радио «Комсомольская правда». Политики в прямом эфире обсудили важные для Новосибирска темы - публикуем самые интересные фрагменты беседы.

Главные решения 2020 года

- Один из главных вопросов, поднятых в 2020 году, - застройка зеленых зон на территории Заельцовского бора. Создана рабочая группа, которую возглавляет председатель Заксобрания Андрей Шимкив. Думаю, решение группы будет положительным, именно на благо жителей Новосибирска, - подчеркнул Валерий Ильенко.

Напомним, что депутаты на третьей сессии Заксобрания Новосибирской области обратились к мэру Анатолию Локтю и выступили против застройки. Депутаты от «Единой России» попросили сохранить зону естественного озеленения и зону рекреации - эту инициативу поддержали все депутаты Заксобрания.

Также важным вопросом ушедшего года стало принятие бюджета на 2021 год, об этом в прямом эфире рассуждал Дмитрий Асанцев:

- Обсуждение проходило бурно, были споры, предложения. Приняли бюджет на 2021 год, а также пакет поправок от мэрии города Новосибирска. Мы внесли предложение заложить в бюджет средства на развитие дорог частного сектора. Это дало результат - в бюджете прописано, что в 2021 году мэрия выделит на решение этой проблемы 50 миллионов рублей и в последующие два года - по 50 миллионов. Еще один из горячих вопросов - развитие транспортной инфраструктуры города. В бюджет заложили дополнительные деньги на приобретение общегородского транспорта.

Но самое важное, как отметил Валерий Ильенко, бюджет приняли единогласно, что случается крайне редко.

В 2020 году партией «Единая Россия» был создан волонтерский центр. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

О тарифах на мусор

Не обошли стороной депутаты и такую проблему, как резкое увеличение тарифа на вывоз мусора.

- Нас очень возмутило, что тариф подняли на 39%. Председатель Заксобрания поставил этот вопрос на рассмотрение сессии. Когда мы узнали, что антимонопольный российский комитет поддержал решение о повышении тарифа, мы написали письмо, где поинтересовались, как такое возможно: мы на своем уровне принимаем одно решение, а они решают иначе, - объяснил Валерий Ильенко. - Ответ мы получили буквально недавно: дело будет рассматриваться в арбитражном суде 3 февраля. Мы не успокоимся в любом случае. Мы не согласны с тем, какие решения принимаются в обход регионального правительства, Законодательного собрания Новосибирской области, Совета депутатов города Новосибирска, мэрии, населения.

Дмитрий Асанцев добавил, что правительство Новосибирской области в подобных ситуациях обращалось в суд уже дважды - и выигрывало.

Последствия коронавируса

- Год был сложный и для нашего государства, и для всего мира. В Новосибирске крайне важными были события, связанные с коронавирусной инфекцией. Ключевыми были решения в части поддержки и помощи малому бизнесу: освобождение от арендных платежей, отсрочка по этим платежам для тех, кто брал в аренду муниципальное имущество или землю. Эти решения оказались эффективными и очень нужными на тот момент. Были прогнозы по первой половине 2020 года, что в бюджете города мы потеряем порядка 2,5 миллиарда рублей. Но с учетом мер, оперативно принятых на местном уровне, эту цифру удалось сократить до 900 миллионов рублей. Получилось смягчить удар по малому бизнесу Новосибирска, - поделился Дмитрий Асанцев.

Особенно нуждались в поддержке в это непростое время пожилые сибиряки.

- Нелегко пришлось в этот период старшему поколению. Мы просили Правительство РФ, чтобы сохранили надбавки пенсионерам, которые уехали из сельской местности, проработав там 30 лет, и поменяли прописку на городскую. Такая надбавка к пенсии составляет порядка 25%, и сохранить ее было важно. Также мы обращались в правительство с просьбой рассмотреть возможность оказать помощь пенсионерам в виде выплаты одного минимального размера оплаты труда. Многие города поддержали нас в этом обращении, - добавил Дмитрий Асанцев.

Не дать бизнесу утонуть

Во время первой волны коронавируса ряду предприятий малого бизнеса запретили работать, но за ними осталась обязанность выплачивать заработную плату. Ситуация непростая: платить нужно, но не у каждого предприятия были такие ресурсы, накопления, чтобы позволить себе не работать и платить зарплату. Депутаты рассказали, какие меры помогли выйти из непростой ситуации.

- Предприятия малого бизнеса столкнулись с большими проблемами. Но если они выполняли условия, выдвинутые государством - не увольнять сотрудников, не сокращать штат, выплачивать зарплату, - им предоставляли возможность взять краткосрочные кредиты и займы. Они пошли по этому пути и получили от государства компенсацию. За 2020 год по Новосибирской области со стороны государства сделали возвратов и компенсаций более чем на 25 миллиардов рублей. Это очень большие деньги со стороны государства. Компенсацию получили предприятия разной сферы деятельности, пострадавшие от ограничений во время коронавирусной инфекции, - отметил Дмитрий Асанцев.

- Предприятия малого и среднего бизнеса получили компенсацию на каждого работника в размере 12,5 тысячи рублей в период с апреля по май. Реализовали возможность получить безвозвратный кредит на заработную плату и ведение деятельности предприятия, - перечислил Валерий Ильенко. - Такие кредиты выдавали банки при соблюдении условия - сохранении численности сотрудников предприятия. Если сохранил полностью численность работников на 1 июня 2020 года, никого не уволил - тогда кредит не возвращается. И это стало реальной помощью и выходом из тупика.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Как помогали здравоохранению

Приоритетным направлением в 2020 году стало, конечно, здравоохранение.

- На вопросы здравоохранения было выделено 756 миллионов рублей - эти деньги пошли на поддержку сферы в год коронавируса, на меры по ликвидации пандемии, закупку дополнительного оборудования, средств индивидуальной защиты, - сказал Валерий Ильенко. - Результат мы видим: сфера здравоохранения с задачей справилась, экономика в тяжелый год выстояла, не провалилась. Мы не пришли к прогнозируемым цифрам по ухудшению ситуации, и это достижение правительства и мэрии Новосибирска.

Особенно депутат отметил возросшую роль работников медицины в этот нелегкий период:

- Хочу отметить, что мы переоценили возможности медицины и после испытания пандемией смотрим на многие вещи иначе. Врачи взяли на себя огромную нагрузку. Я говорил и говорю своим детям и окружению: «Встретите врача - поклонитесь ему».

Валерий Ильенко рассказал, что представители фракции «Единая Россия» принимали непосредственное участие в помощи медикам и обычным людям.

- Мы создали волонтерский центр, приобрели два автомобиля - передали их в медицинские учреждения. Все без исключения депутаты Законодательного собрания и Совета депутатов города Новосибирска фракции «Единая Россия» приняли личное участие в оказании помощи малоимущим, многодетным, нуждающимся в помощи людям, - сообщил Ильенко. - В кол-центр поступило 5500 заявок, 1700 из которых - с просьбой оказать материальную помощь или обеспечить продуктовыми наборами. Эти 1700 заявок были удовлетворены. Мы приобрели новогодние подарки для детей всех врачей, которые работали в «красной» зоне. И на сегодняшний день эта работа не приостановлена.

Сейчас волонтеры наладили доставку горячих обедов ковидным бригадам, помогают пожилым людям в частном секторе убирать дворовые территории от снега. И эта работа продолжится.