Смартфон и 2 месяца связи в подарок всего за 3 990 рублей - эксклюзивно для новых абонентов Билайн

Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

Данное предложение рассчитано на новых абонентов Билайн и будет особенно интересно тем пользователям, которые рассматривают покупку первого смартфона себе или в подарок, только переходят с кнопочных телефонов на смартфоны или хотят приобрести недорогое дополнительное устройство с поддержкой 4G.

Смартфон Alcatel 1 (5033D 2020) хорошо подойдет в качестве первого смартфона: он обладает экраном 5 дюймов, оперативной памятью 1 Гб И встроенной памятью 16Гб, камерой 5Мп и аккумулятором 2000 мА·ч. Устройство работает на операционной системе Android.

«Близкие люди 1», пожалуй, также является оптимальным тарифным планом для тех, кто только начинает пользоваться смартфоном. В линейке «Близкие люди» это самый доступный тариф с достаточным количеством минут и гигабайт в пакете, безлимитными мессенджерами и звонками внутри сети Билайн. Также на тарифе есть возможность подключения 1 любимого номера любого оператора связи, на который можно звонить без дополнительных трат, что вместе с быстрым интернетом в пакете позволит в полной мере оценить связь Билайн. Приятным бонусом станут 3 месяца бесплатной подписки на YouTube Premium.

Предложение позволит в полной мере оценить возможности мобильного интернета 4G на территории Новосибирской области. В 2020 году Билайн поставил собственный рекорд по числу населенных пунктов Новосибирской области и районов Новосибирска, охваченных 4G. Сфокусировавшись на агломерации, новых жилых комплексах, коттеджных поселках, Билайн по состоянию на конец ноября 2020 года возвел порядка 150 новых вышек связи, обеспечивающих одновременно и голосовое покрытие, и стабильный высокоскоростной мобильный интернет 4G. Теперь пользоваться мобильным интернетом стало удобнее, а сам интернет в 4G стал стабильнее и быстрее. В городе остается все меньше так называемых «белых пятен», территорий, где уровень сигнала недостаточный, при этом в Новосибирской области становится все больше населенных пунктов с устойчивым покрытием связью 4G.

Для того, чтобы принять участие в акции необходимо приобрести смартфон Alcatel 1 (5033D) в офисе Билайн, подключить тариф «Близкие люди 1» c предоплатной системой расчётов и активировать SIM-карту – новому абоненту станет доступна бесплатная связь в первые 2 месяца (62 дня) в рамках пакета услуг, предоставляемых по тарифу «Близкие люди 1». По истечении бесплатного периода абонентская плата будет взыматься в рамках общих условий тарифного плана.

Подробнее: https://beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/blizkie-lydi/

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*Акция проводится с 20.01 по 31.03.2021 г. для физических лиц на территории Алтайского края, Иркутской области, Новосибирской области, Республики Бурятия, Кемеровской области и Забайкольского края в собственных офисах продаж и обслуживания Билайн. Количество товаров ограничено. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru.

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