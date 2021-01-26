Коронавирус в Новосибирске последние новости на 27 января 2021 года: в кинотеатры пустят больше людей

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 131 жителя региона. Фото: Минздрав НСО.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 27 января 2021 года не радуют: за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 131 жителя региона. С начала пандемии вирус выявили у 31571 человек.

С начала пандемии вирус выявили у 31 571 человек. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛО 10 ЧЕЛОВЕК

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 10 человек. В областном оперштабе рассказали, что о них известно: болезнь не смогли побороть мужчины в возрасте 59 лет, 62 лет и женщины в возрасте 36 лет, 57 лет, 70 лет, 75 лет, 79 лет, 81 года, 82 лет, 85 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 1183 человек.

ЗАБОЛЕЛО ЕЩЕ 3 РЕБЕНКА

В области за прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще у трех ребятишек. Всего в регионе с начала пандемии ковидом заболели 1 778 детей. В больницах с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом сейчас находится 21 ребенок.

ГДЕ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ

Сейчас в регионе развернут 61 пункт вакцинации — 27 в Новосибирске и 34 во всех больницах районов и городских округов Новосибирской области. Таким образом, сделать прививку против коронавируса можно в каждой взрослой поликлинике области. КП-Новосибирск опубликовала список городских поликлиник, в которых можно бесплатно пройти вакцинацию. Записаться на прививку можно по телефонам Call-центров поликлиник, на Едином портале госуслуг и по телефону Единой регистратуры 124.

СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ С КИНОТЕАТРОВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников внес изменение в постановление правительства, согласно которому в регионе теперь наполняемость театров, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей увеличена с 50 до 80 % зрителей. Наполняемость официальных профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта — с 30 до 50 % зрителей. Постановление было подписано, 26 января.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 131 человек

Количество пациентов в реанимации: 152 человека

Масочный режим: продлен до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена с 50 до 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновят свою работу с 1 февраля

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать противоэпидемиологические меры, наполняемость залов увеличена с 50 до 80 % зрителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске от коронавируса умерли десять человек за сутки: среди них — 36-летняя женщина

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства (подробнее).

Работа кинотеатров в Новосибирской области в 2021 году: губернатор сделал заявление

Рассказываем, как будет построена работа кинотеатров в Новосибирской области в 2021 году (подробнее).

Где сделать прививку от коронавируса в Новосибирске: все пункты вакцинации

Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Новосибирске (подробнее).