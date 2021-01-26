«Всей семьей переболели ковидом»: как житель Новосибирска решил поддержать врачей в пандемию коронавируса и стал волонтером

Фото предоставлено пресс-службой РИК НРО партии «Единая Россия».

Пандемия не только внесла множество проблем в нашу жизнь, но и позволила новосибирцам проявить свои лучшие человеческие качества. В этот непростой период число людей, готовых оказать помощь ближнему, значительно выросло. Студенты, представители бизнеса, депутаты всех уровней да и просто обычные горожане стали волонтерами.

Особое волонтерское направление - помощь врачам и их семьям. Одни добровольцы вызвались возить медиков к пациентам и доставлять им лекарства, другие - привозить маски и антисептики, новогодние подарки детям медиков, а третьи до сих пор продолжают готовить бесплатные обеды для врачей.

- С начала года добровольцы передали медикам в «красных» зонах более 800 тысяч продуктовых наборов и 2,6 миллиона горячих обедов, - назвал цифры секретарь Генсовета Андрей Турчак 26 января во время проведения II Социального онлайн-форума.

Сергей Башмаков, владелец столовой «Гренки», решил поддержать врачей в период пандемии. Вот уже второй месяц он поставляет горячие обеды в медицинские учреждения.

- Раньше мы ежедневно развозили 60 ужинов в Октябрьском районе. Сейчас каждый день привозим по 80 обедов в Кировском районе. Мы готовим, все упаковываем, а волонтеры потом развозят по поликлиникам. Моя семья переболела коронавирусом. Я, слава богу, - бессимптомно. И когда увидел, почувствовал, как тяжело врачам, у меня появилось желание им помочь, - признался Сергей Башмаков.

Фото предоставлено пресс-службой РИК НРО партии «Единая Россия».

Депутат-единоросс Евгений Подгорный, который принял участие в доставке горячих обедов 26 января в Кировском районе, пояснил, что это уже вторая акция. Первая проходила в ноябре прошлого года.

- И после первой акции мы поняли, что все это востребовано, что это необходимо. В ответ мы получили большую благодарность от врачей. Из-за большой загрузки они порой и пообедать не успевают. Сейчас совместно с фондом «Общее дело», с депутатским корпусом мы привозим врачам поликлиник № 13, 22 и 23, а также 1-й детской больницы горячие обеды, чтобы хоть как-то помочь им и сказать спасибо за труд, - прокомментировал Евгений Подгорный.

Как сказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Тарасов, «помогать легко, если делать это вместе».

- С начала пандемии мы доставили более 4000 обедов врачам, которые сражаются с коронавирусом. В этом нам помогают друзья, такие как Сергей Башмаков, - уточнил единоросс.