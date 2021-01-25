Ищем спутника жизни в «Тиндере»: 10 женских советов от психолога

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Например, в Tinder. Встретить там своего человека вам помогут советы нашего эксперта - Анны Ксенофонтовой, психолога-консультанта, а заодно - просто девушки, которая уже решила в «Тиндере» свою задачу, попутно разобравшись в сервисе. Вопреки расхожему мнению, людей с серьёзными намерениями в «Тиндере» достаточно. Давайте узнаем, как их отыскать.

В «Тиндере» важно быть как можно заметнее. И есть простой способ этого достичь - подписка с особыми возможностями для пользователей сервиса. И как раз такую подписку можно получить на выгодных условиях.

Совет 1. Определите свою цель

Ответьте себе честно, чего вы хотите от знакомства на «Тиндере». Если стремитесь создать семью, не стоит лукавить и обманывать других: пишите, как есть. Просто «найти кого-нибудь для романтичного общения» - это не ваша цель. Напишете так, и сервис начнёт подбирать неподходящих партнёров, а вы разочаруетесь. Поэтому обозначайте сразу, что именно вам нужно, и количество обращений «не по адресу» будет не больше случайной величины.

Совет 2. Расскажите о себе

Некоторые очень скупо заполняют анкету, а зря. Не стесняйтесь написать 2–3 предложения о себе и своих интересах. Главное, сделать это позитивно и доброжелательно, никого заранее не обижая.

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Можно рассказать, какие качества вам нравятся в людях. Укажите, что для вас важно, но без шаблонов вроде «без вредных привычек» или «с высшим образованием» и без грубостей из серии «нищеброды - мимо». Если хотите общаться с иностранцами, отметьте известные вам языки флажками или напишите несколько фраз на английском.

Совет 3. Поставьте метки увлечений

В «Тиндере» есть метки увлечений. Они помогают сервису искать для вас пару. Чем точнее указаны интересы, тем больше вероятности, что предложенный программой кандидат вам подойдёт.

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Совет 4. Поставьте свежие и качественные фотографии

Загрузите свои самые классные фото! Это важно, ведь система учитывает все - анкету, интересы, фотографии. Они могут вывести вас в топ выдачи, а это увеличивает шансы на хорошее знакомство. Некачественные селфи, кадры на фоне штор или в тёмном подъезде вряд ли понравятся алгоритму «Тиндера», и никого приличного вы у себя в гостях не дождётесь.

Идеально разместить 3–5 фотографий: портреты без солнечных очков или капюшона, который закрывает лицо; снимки в полный рост, где видно фигуру (но не в бикини), и те, что показывают ваши увлечения (танцы, спорт, хобби, путешествия и т. д).

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Какие изображения лучше не ставить:

• с профессиональной фотосессии. Лучше них будут живые, не постановочные кадры хорошего качества, светлые, где хорошо видно лицо;

• где вы с другими мужчинами;

• со свадьбы;

• с подарками и букетами;

• с подругами, родственниками, где непонятно, кто из девушек - вы;

• однотипные фото в одной одежде и в похожих локациях.

Анна Ксенофонтова, психолог-консультант:

- Не используйте старые снимки, где вы - совсем другая. Покажите, как выглядите сейчас. Иначе велик риск разочаровать понравившегося кандидата при личной встрече. Помните, что вы строите отношения, а не стараетесь загнать товар любой ценой.

Совет 5. Укажите, чем вы занимаетесь и где учились

Профессиональная деятельность и образование, указанные в анкете, - ещё один аргумент для алгоритмов Tinder, так что не забудьте внести эти данные. В поиске вы сами задаёте только возраст, пол и географию - всё остальное делает сервис, основываясь на информации, которую вы оставляете о себе. А ещё «Тиндер» отслеживает, кого вы лайкаете, и показывает похожих людей.

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Совет 6. Старайтесь попасть в топ

Если ваша анкета в топе, её чаще просматривают, выборка шире и партнёра найти легче. В топ сразу попадают новые пользователи, но через пару недель постоянного посещения «Тиндера» охваты резко падают, а вместе с ними и предложения подходящих кандидатов. В общем, если решили задержаться на ресурсе подольше, лучше купите подписку - это увеличит количество просмотров и совпадений. Без подписки вроде «Голд» можно часами сидеть на сервисе и ничего не получить. Наших с вами серьёзных целей с наскоку не достичь.

Совет 7. Фильтруйте кандидатов

Я помню свои первые дни в «Тиндере»: поначалу обращаешь внимание на всякие ужасные анкеты - они просто бросаются в глаза. Первая реакция: «что я тут делаю?!» Потом постепенно выясняешь, что в «Тиндере» очень разные люди, как и в… жизни. Странных личностей хватает везде: с ними можно с тем же успехом столкнуться на улице, в парке, в кафе. Просто нужно быть разборчивой, как и при любом другом способе знакомств. Часто ли в повседневной жизни вы встречаете мужчин своей мечты? Вряд ли. Так что сразу настройте себя на то, что 90% из тех, что напишут, вам не подойдут. Относитесь к этому спокойно и продолжайте искать дальше.

Совет 8. Ходите на свидания

Если человек понравился, не стоит бесконечно переписываться с ним. В процессе длительного общения в чате вы невольно мысленно достроите его образ, наделите его чертами, которых у вашего визави нет. И при личной встрече обнаружите, что человек совсем не таков, каким казался. Ещё хуже - при долгом заочном контакте вы можете по-настоящему увлечься собеседником, «залипнуть» на него, а потом не понравиться ему в реальности. И вот - время потрачено, сердце разбито, отношений как не было, так и нет. Поэтому не затягивайте со свиданием. Лучше один раз увидеть - при поиске второй половинки эту мудрость нужно активно практиковать.

Анна Ксенофонтова, психолог-консультант:

- Не ждите суженого с томным взглядом сложа руки. Сканируйте и отсеивайте сами как можно больше анкет, выбирайте подходящих кандидатов и ходите на свидания как можно чаще.

Совет 9. Созванивайтесь до встречи

Оптимальная схема такая: пару дней переписываетесь, потом созваниваетесь и, если всё нормально, назначаете встречу. Делать это без звонка рискованно. По голосу, манере общения можно сразу понять, насколько человек вам подходит, ведь у собеседника при разговоре нет времени на формулировки и обдумывание ответов. И даже если с реакциями у него все в порядке, вам элементарно могут не понравиться тембр, смех, особенности произношения. В этом случае стоит подумать - а имеет ли смысл встречаться с тем, кто уже вас чем-то отталкивает.

Можно созвониться по видео, но, как и с общением в чате, не злоупотребляйте и не задерживайтесь на этом этапе.

Совет 10. Легко встречайтесь и прекращайте общение

Некоторых на пустом месте начинает грызть совесть, когда девушка понимает, что с человеком не по пути, но боится его обидеть. Дескать, да, не моё, но хороший же. Отношения продолжаются, а выйти из них становится всё сложнее. Такой посыл вреден для вас. Ваша задача найти подходящего для себя, а не в том, чтобы страдать из-за чьей-то возможной низкой самооценки. Не ввязывайтесь в ненужные отношения, расставайтесь и идите к новым встречам.

Не воспринимайте всё слишком серьёзно: прекращайте общение, если собеседник вам не понравился, и не обижайтесь, если кто-то поступит с вами так же. «Тиндер» - это просто инструмент, с помощью которого люди договариваются и идут на свидание, ведь только при живом контакте можно понять, что за личность перед вами. Статистика примерно такая: на 2000 просмотренных анкет 100 совпадений, 20 переписок и 5 свиданий. Не зацикливайтесь на неудачах, продолжайте поиски, и вы обязательно найдёте своего человека.

Подписки Tinder+ и Tinder Gold - доступный способ стать более заметным в «Тиндере». Для абонентов МТС - особые условия.

Анна Ксенофонтова