Коронавирус в Новосибирске последние новости на 26 января 2021 года: что снова начнет работать с 1 февраля

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 134 жителей региона. Фото: ИВАНОВА Диана

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 25 января 2021 года таковы: за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 134 жителей региона. С начала пандемии вирус выявили у 31 440 человек.

С начала пандемии вирус выявили у 31 440 человек. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛО 8 ЧЕЛОВЕК

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 8 человек. В областном оперштабе рассказали, что о них известно. Болезнь не смогли побороть мужчины в возрасте 55 лет, 59 лет, 60 лет, 70 лет, 71 года и женщины в возрасте 72 лет, 81 года, 86 лет. Всего с начала пандемии в регионе от ковида умерли 1 173 человека.

ЗАБОЛЕЛО ЕЩЕ 4 РЕБЕНКА

В Новосибирской области ковидом за минувшие сутки заразились еще 4 ребенка. Всего в регионе коронавирусом с начала пандемии заболели 1775 маленьких пациентов. Сейчас в больницах с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом находятся 19 детей.

ПРИВКУ ПОСТАВИЛО БОЛЬШЕ 9 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

По данным областного оперштаба на утро 25 января, в Новосибирской области от коронавируса вакцинировались уже 9748 человек, из них двукратно — 2466 сибиряков. За неделю массовой вакцинации с 18 по 24 января прививку сделали 6323 пациента. Сейчас в регионе развернут 61 пункт вакцинации: 27 из них находятся в Новосибирске, 34 — в области.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СНИМУТ 1 ФЕВРАЛЯ

На оперативном совещании 25 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. Поэтому, с 1 февраля возобновят работу круглогодичные детские лагеря, в том числе региональный центр «Альтаир». Также снова откроют детские площадки, в том числе и в торговых центрах.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 134 человека

Количество пациентов в реанимации: 132 человека

Масочный режим: продлен до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновят свою работу с 1 февраля

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