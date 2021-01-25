Коронавирус в Новосибирске последние новости на 26 января 2021 года: что снова начнет работать с 1 февраля

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 134 жителей региона.
Фото: ИВАНОВА Диана
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 25 января 2021 года таковы: за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 134 жителей региона. С начала пандемии вирус выявили у 31 440 человек.
С начала пандемии вирус выявили у 31 440 человек. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat
УМЕРЛО 8 ЧЕЛОВЕК
За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 8 человек. В областном оперштабе рассказали, что о них известно. Болезнь не смогли побороть мужчины в возрасте 55 лет, 59 лет, 60 лет, 70 лет, 71 года и женщины в возрасте 72 лет, 81 года, 86 лет. Всего с начала пандемии в регионе от ковида умерли 1 173 человека.
ЗАБОЛЕЛО ЕЩЕ 4 РЕБЕНКА
В Новосибирской области ковидом за минувшие сутки заразились еще 4 ребенка. Всего в регионе коронавирусом с начала пандемии заболели 1775 маленьких пациентов. Сейчас в больницах с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом находятся 19 детей.
ПРИВКУ ПОСТАВИЛО БОЛЬШЕ 9 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
По данным областного оперштаба на утро 25 января, в Новосибирской области от коронавируса вакцинировались уже 9748 человек, из них двукратно — 2466 сибиряков. За неделю массовой вакцинации с 18 по 24 января прививку сделали 6323 пациента. Сейчас в регионе развернут 61 пункт вакцинации: 27 из них находятся в Новосибирске, 34 — в области.
КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СНИМУТ 1 ФЕВРАЛЯ
На оперативном совещании 25 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. Поэтому, с 1 февраля возобновят работу круглогодичные детские лагеря, в том числе региональный центр «Альтаир». Также снова откроют детские площадки, в том числе и в торговых центрах.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 134 человека
Количество пациентов в реанимации: 132 человека
Масочный режим: продлен до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.
Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.
Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.
Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.
Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи.
Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновят свою работу с 1 февраля
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